Barış Terkoğlu: Hazine ve Maliye Bakanı Nebati, bakanlıktaki işlerinden arta kalan zamana Türk Telekom'u da eklemiş

Cumhuriyet yazarı Barış Terkoğlu, Türk Telekom’un Yönetim Kurulu'na dikkati çektiği bugünkü yazısında, Cumhurbaşkanı Başdanışmanı Yiğit Bulut, Eski AKP’li Bakan Fatma Betül Sayan’ın kardeşi Ömer Fatih Sayan'ın gibi isimlerin yanı sıra Hazine ve Maliye Bakanı Nureddin Nebati’nin de burada görev aldığını yazdı.

"Cumhuriyet tarihinde örneği var mı, bilmiyorum. Bugün Hazine ve Maliye Bakanı Nureddin Nebati’nin adı, Türk Telekom’un yönetim kurulu üyesi olarak orada duruyor. Nebati, bakanlıktaki işlerinden arta kalan zamana şirketi de eklemiş" diyen Terkoğlu, "Kısacası Türk Telekom yönetimi, AKP’nin çift maaş üretim merkezi olmuş" diye yazdı.

Terkoğlu, şunları kaydetti:

"Sadece bu görevin aylık ortalama getirisi, Türk Telekom tutanaklarına göre, 2021 yılında 33 bin 850 lira. Seneye Allah kerim!

Sadece yönetim kurulu değil. Şirketin durumunu daha iyi anlamak için Türk Telekom CEO’su Ümit Önal’ın özgeçmişini açıyorum: 2007 yılında Turkuvaz Medya Grubu’na katılarak 2015 yılına kadar sırasıyla ATV Genel Müdürlüğü, Reklam Grup Başkanlığı ve İcra Kurulu üyeliği görevlerinde bulunmuştur.”

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