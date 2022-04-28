Erdoğan-Taksim Dayanışması görüşmesinde neler yaşandı: "Sanki kriz geçiriyordu, kelimeleri birbirine giriyordu"

Cumhuriyet gazetesi yazarı Barış Terkoğlu, Gezi olayları sürecinde dönemin Başbakanı Tayyip Erdoğan ile Taksim Dayanışması görüşmesinde yaşananları kaleme aldı. Taksim Dayanışması'ndan Cem Tüzün o görüşmede yaşananları şöyle aktardı, "Arzu Çerkezoğlu söz istedi. O konuşurken Erdoğan bir anda sinirlendi. ‘Bana sosyoloji anlatma, ben ne kadar oy alıyorum, senin desteklediğin partiler ne kadar oy alıyor’ dedi. Sinirle ayağa kalktı. O kalkınca herkes de kalktı. Beyza Metin o sırada ‘Bir kadınla böyle konuşamazsınız, haddinizi bilin’ dedi. Erdoğan, bunu Arzu Çerkezoğlu söyledi sandı. Öfkeyle ona döndü. ‘Asıl siz haddinizi bilin’ dedi. Sanki kriz geçiriyordu. Kelimeleri birbirine giriyordu. Sümeyye Erdoğan ve partisindekiler araya girdi, onu götürdüler."

Görüşmede her şeyin çözümlenebileceğini ancak Erdoğan'ın uzlaşmaz tutumunun imkansız kaldığına işaret eden Terkoğlu, "Sonrasında, FETÖ’den yargılanan polislerin şiddet gösterisi de devam etti. Kısacası hükümetin istifa etmesini talep etmek demokratik bir hak olmakla birlikte, eylemleri düzenleyenlerin talebi bu olmamıştı. Haliyle pazartesi verilen kararda, düğme başından yanlış iliklenmişti" ifadelerini kullandı.

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