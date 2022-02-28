Barış Terkoğlu: Emekli askerlerden kurulan mahkemede aslında Türkiye’nin çıkarları yargılanıyor

Cumhuriyet yazarı Barış Terkoğlu, eski Genelkurmay Başkanı İlker Başbuğ'un bir kitabıyla ilgili yapılan söyleşideki sözleri gerekçe gösterilerek 'halkı kin ve düşmanlığa alenen tahrik etme' suçundan 3 yıla kadar hapis cezası istemiyle yargılandığı davayı köşesine taşıdı.

Terkoğlu, aynı gün bir başka salonda Montrö Sözleşmesi ile ilgili yayınladıkları bildirinin ardından 103 emekli amiralin yargılandığını da hatırlattı.

Terkoğlu, Başbuğ'un “Güç Odaklarının Mücadelesi” kitabında İsmet İnönü’nün Türkiye’yi II. Dünya Savaşı’na sokmama mücadelesinin anlatıldığını belirtti.

Terkoğlu, yazısında şu ifadeleri kullandı:

"Bugün televizyonlarda ya da sosyal medyada, Moskova’ya ya da Kiev’e yürümeye meraklı 'kahramanlar' görüyoruz ya. O gün de Türkiye’yi Almanya ya da İngiltere yanında savaşa sokmak isteyenlerin kavgasını Başbuğ’un kitabından okuyoruz. Montrö dahi, bugünkü gibi, devletin en tepesinde tartışma konusu oluyor:

'Menemencioğlu 15 Haziran 1944’te istifa etmişti. İstifa nedeni, 1944 Ocak ve şubat aylarında Alman savaş gemilerinin Montrö Boğazlar Sözleşmesi’ne aykırı olarak geçişlerine izin vermiş olmasıydı.'

Alman müttefiki Turancılar da aynı gerekçeyle tasfiye ediliyor.

Öyleyse, her şeyden önce iç huzuru sağlamak, Montrö başta olmak üzere Türkiye’yi koruyan anlaşmaları savunmak, hayaller ile ulusal politikaları ayrıştırmak, Rusya ile çatışmadan ne olursa olsun kaçınmak, barışçıl tavrın pasifizmle değil aktif politikayla olacağını anlamak, savaşmak istemeyen başka devletlerin çıkarı için Türk milletini ve toprağını feda etmemek, ayağını kendi toprağına basmak, bugün için de temel koruyucu program olarak önümüzde duruyor. Haliyle emekli askerlerden kurulan mahkemede aslında Türkiye’nin çıkarları yargılanıyor."