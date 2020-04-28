Barış Terkoğlu: Bu iddianamelere karşı savunma yapılmaz, bu iddianameleri yaratan zihniyetle savaşılır

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından MİT mensubunun ifşa edildiği gerekçesiyle 7'si gazeteci 8 kişi hakkında hazırlanan iddianame mahkemeye gönderildi. Gazetecilerin avukatları iddianamenin gönderildiği İstanbul 34. Ağır Ceza Mahkemesi'ne tahliye talebinde bulundular. Barış Pehlivan iddianameye dair, "Suç Delili’ dedikleri haber 8 cümleden ibaret. Cümle başına 2,5 yıl hapsimiz istenmiş" dedi. Barış Terkoğlu da "Biz hayattan şunu öğrendik: Bu iddianamelere karşı savunma yapılmaz, bu iddianameleri yaratan zihniyetle savaşılır" ifadelerini kullandı.
Oda TV Sorumlu Haber Müdürü Barış Terkoğlu, Oda TV Genel Yayın Yönetmeni Barış Pehlivan, haberin sahibi Hülya Kılınç, Yeniyaşam Gazetesi Genel Yayın Yönetmeni Ferhat Çelik, Yeniyaşam Gazetesi Yazı İşleri Müdürü Aydın Keser, Birgün Gazetesi Yazarı Erk Acarer, Yeniçağ Gazetesi yazarı Murat Ağırel ve CHP Akhisar Belediyesi Basın Birimi görevlisi E.E. hakkında düzenlenen iddianame İstanbul 34. Ağır Ceza Mahkemesii'ne gönderildi.
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İddianamenin kabul edilmesiyle 8 kişi hakkında 7 yıldan 18 yıla kadar hapis istemiyle dava açılacak.
Gazeteciler Kılınç, Terkoğlu ve Pehlivan’ın avukatları mahkemeye verdikleri dilekçede gazeteciler hakkında tahliye talep etti. Müvekkillerinin hukuksuz bir şekilde tutuklandığına dikkat çekilen dilekçede, tensip ile yapılacak tutukluluk incelemesinde müvekkillerinin tahliye edilmesini istedi. Dilekçe de tutukluma tedbirinin orantılı olmadığı vurgulandı.
Öte yandan Yeni Yaşam gazetesinden Ferhat Çelik ile Aydın Keser’in avukatları, hazırlanan iddianameye ilişkin İstanbul 34’üncü Ağır Ceza Mahkemesi’ne itirazda bulunup iddianamenin savcılığa iadesini talep etti.
"Cümle başına 2,5 yıl hapsimiz istenmiş"
İddianameyi değerlendiren Barış Pehlivan, "'Suç Delili’ dedikleri haber 8 cümleden ibaret. Cümle başına 2,5 yıl hapsimiz istenmiş" diyerek, "Keşke bizden korktukları kadar, fırlattıkları adaletsizlik bumerangının kendilerine de bir gün çarpabileceğinden korksalardı” ifadelerini kullandı.
Barış Terkoğlu ise sürece ilişkin şu ifadeleri kullandı: “9 yıl önce bize kim operasyon yaptıysa bugün bu iddianameyi hazırlayan da aynı zihniyettir. O günün Zekeriya Öz'lerinin sırtını okşayanlar, ayağına taş değmesin diye koruma kalkanlarıyla sarmalayanlar, bugünün Zekeriya Öz'lerine yol veriyor.
"İstenen cezaların miktarları bile aynı. O gün MİT belgeleri ile kumpas kuranlar, bugün de MİT şehidi cenazesiyle tezgah kuruyor. Yöntemleri, yolları nasıl da benziyor.
"Bu iddianamelere karşı savunma yapılmaz; bu iddianameleri yaratan zihniyetle savaşılır"
"Terör, korkutma ve yıldırma demektir. Terörist toplumu korkutandır. Biz mi haberlerimizle, yazılarımızla korkutuyoruz, yoksa hukuku çetelerin ayak altlarına paspas edenler mi?
Biz hayattan şunu öğrendik, Bu iddianamelere karşı savunma yapılmaz, bu iddianameleri yaratan zihniyetle savaşılır. Anayasaya, Cumhuriyet’in hukukuna, adalete, toplum vicdanına karşı yazılmış bu iddianamenin ardındaki akılla dün olduğu gibi bugün de mücadele edeceğiz. Bu iddianame değil, biz hatırlanacağız.”