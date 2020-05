Barış Terkoğlu: Biz bu operasyonu uzun süredir bekliyorduk

CHP Grup Başkanvekili Özgür Özel ile genel başkan yardımcıları Veli Ağbaba ve Yunus Emre, Silivri Cezaevi’nde tutuklu bulunan Barış Terkoğlu, Barış Pehlivan’la birlikte diğer gazetecilerle görüştü. Heyet, ayrıca Osman Kavala’yı da ziyaret etti. Heyet adına açıklama yapan Özel, istisna olması gereken tutukluluğun, siyasi bir cezalandırma aygıtı olarak kullanıldığını belirtti. Barış Terkoğlu, görüşmede bu operasyonu uzun süredir beklediklerini söyledi. Barış Pehlivan da evleri ve ODAtv'nin Kadıköy'de olmasına rağmen Pelikan grubunun Çağlayan Adliyesin'nde etkin olması nedeniyle dosyalarının Çağlayan Adliyesi'nde olduğunu anlattı.

Cumhuriyet'ten Mahmut Lıcalı'nın haberine göre 9 yıl öncesiyle bugünü karşılaştıran Terkoğlu, önceden koşullar kötü olsa da insanlara dokunabildiklerini şu an personelin mekanikleştiğini söyledi. Terkoğlu sözlerine şu şekilde devam etti: "Eskiden kütüphanemiz vardı şimdi 10 kitap sınırı var. Benim için bu sınır sıkıntılı. 3 atlet sınırı var. Eskiden avlunun üstü açıktı, şimdi telle kapalı. Kalem kâğıt yasak. Tecritteyiz. Avukat görüşünde ise kalem yasak ama kâğıt serbest. Şu an için istediğim şeyler Barış Pehlivan ile birlikte kalabilmek ve iddianamenin bir an önce yazılması. Bizim tutuklanmamıza neden olan haber yurtdışı basında çıkmış. Muhtar tarafından sosyal medyada paylaşılmış bir haber. İçeri girmeseydik 1 hafta sonra yeni kitabı çıkaracaktık. Biz bu operasyonu uzun süredir bekliyorduk. Pelikan Saray’dan yönetiliyor. Cumhurbaşkanı avukatları, Berat Albayrak, Serhat Albayrak işin başında. İstanbul Grubu denilen grup, bunları dinliyor.”

Barı Pehlivan da 9 yıl öncede aynı iddialarla karşı karşıya kaldıklarını hatırlatarak şunları söyledi: "Bu mesele sadece bir bahane. OdaTV’de yapılan haberlerin ve yazdığımız kitapların bedeli ödetiliyor. Hemen yargılanmak istiyoruz. İddianameyi hemen görmek istiyoruz. Şehidin ruhuna ve ailesine zarar veriyorsunuz diye bize siyasi operasyon yapıyorlar. Ama aile bu haberden değil, haberin siyasi operasyon malzemesi yapılmasından rahatsız. OdaTV, Kadıköy’de. Bizim evlerimiz Kadıköy’de, Anadolu yakasında. Ama bizim davamız Anadolu Adliyesi’nde değil Çağlayan Adliyesi’nde görüldü. Çünkü Pelikan Grubu, Çağlayan’da etkin. FETÖ’cülerin yıllardır yaptıklarını, şimdi bunlar yapıyorlar. Bu haber ilk geldiğinde bir gün beklettim. Ümit Özdağ Meclis’te uzun uzun konuşmuştu. Haber bayat haberdi, yeni bir açı bulmamız gerekir diye düşündüm, emeğe saygısızlık olmasın diye yayımladık. Soyadını, köyünü sildim, ailenin fotoğraflarını koymadım. İfşanın ifşası olmaz. 9 yıl önce cezaevinde 3 kişi kalabiliyorduk, şimdi tecritteyiz. Cezaevine girişte yarı çıplak arama yapıldı. Hemen yargılanmak istiyoruz.”