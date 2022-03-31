Barış Terkoğlu: Amiraller hakkında, tam 643 kişi; virgülü, noktası, hatta yazım yanlışları bile aynı olan suç duyurusu yapmış

Cumhuriyet yazarı Barış Terkoğlu, emekli amirallerin yargılandığı davaya dikkati çektiği bugünkü yazısında, “Amiraller hakkında, tam 643 kişi; virgülü, noktası, hatta yazım yanlışları bile aynı olan suç duyurusu yapmış” dedi.

“Bunların içinde 16 milyon nüfuslu İstanbul’dan üç kişi varken Kahramanmaraş’tan ise 41 kişi var. Rize’den Memur-Sen, Ardahan’dan Ensar Vakfı, Sinop’taki Din Görevlileri Derneği yöneticileri bile nedense şikâyetçiler arasında. Siirt’ten imzasız bir dilekçe bile savcılık tarafından kabul edilmiş!” diyen Terkoğlu, şu görüşlerini ifade etti:

“Bir zamanlar TSK’yi yöneten amiralleri, önce Ergenekon-Balyoz kumpaslarıyla hapse atarak göğüslerine vurdular. Onlar 15 Temmuz’da bile sokağa çıkarak ülkelerine sahip çıkmaya devam etti. Ülkenin tapusu olan anlaşma hedef alındığında hep birlikte ses verdiler. Yine gözaltına aldılar, mahkemelere yolladılar. Yetmedi boyunlarını sıkar gibi orduevlerini yasakladılar, işlerinden ettiler, yurtdışına çıkarmadılar.

Kurtlar boğulmaya direniyor ya... Acaba onları yıllardır nefessiz bırakan çakallar hep aynı mı dersiniz?”

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