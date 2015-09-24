Barış Şimşek ve Cüneyt Çakır'ın ardından Fırat Aydınus'a da kötü performans nedeniyle ceza

Süper Lig'de hakemler Barış Şimşek ve Cüneyt Çakır'ın ardından Fırat Aydınus da Gençlerbirliği-Beşiktaş maçındaki başarısız performansından dolayı dinlendirilecek. Gözlemci raporlarına göre, Aydınus Beşiktaşlı Gomes'e kırmızı, Tosic ile Beck'e sarı kart göstermedi.

Spor Toto Süper Lig'in 6. haftası Türkiye 'nin en iyi hakemleri olan üst klasman hakemleri için kara bir hafta oldu. Hürriyet'ten Adil Demirçubuk'un haberine göre, Süper Lig'de geçen haftanın kritik maçlarında görev alan Cüneyt Çakır ve Barış Şimşek'in yanı sıra, Fırat Aydınus'un da düşük not aldığı ortaya çıktı. Gözlemcisi Alican Lakot'tan 7.8 puan alan Aydınus, tıpkı Çakır ve Şimşek gibi bir süre dinlendirilecek.

Fenerbahçe -Bursaspor maçını yöneten Barış Şimşek 7.4 alırken, Cüneyt Çakır, gözlemcisi Metin Tokat'tan 8.3 almasına rağmen Merkez Hakem Kurulu kararıyla notu 7.9'a düşürüldü. Bu düşük notlar nedeniyle Şimşek'in 1 ay, Çakır'ın ise 15 gün dinlendirilmeleri bekleniyor.

Karşılaşmanın gözlemcisi Alican Lakot, Mario Gomez'in Skulason'a attığı dirsek sonrası kırmızı kart çıkarmayan ve Tosic ile Beck'in sarı kartlarını es geçen Aydınus'a 7.8 not verdi. 'Bariz önemli bir hata yaptı' anlamına gelen bu not nedeniyle Aydınus'un da 15 gün dinlendirilmesi bekleniyor.