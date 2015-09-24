T24 LogoT24 Logo
Spor

Barış Şimşek ve Cüneyt Çakır'ın ardından Fırat Aydınus'a da kötü performans nedeniyle ceza

Gözlemci raporlarına göre, Aydınus Beşiktaşlı Gomes'e kırmızı, Tosic ile Beck'e sarı kart göstermeyen Aydınus 15 gün dinlendirilecek

24 Eylül 2015 19:04

Süper Lig'de hakemler Barış Şimşek ve Cüneyt Çakır'ın ardından Fırat Aydınus da Gençlerbirliği-Beşiktaş maçındaki başarısız performansından dolayı dinlendirilecek. Gözlemci raporlarına göre, Aydınus Beşiktaşlı Gomes'e kırmızı, Tosic ile Beck'e sarı kart göstermedi.

Spor Toto Süper Lig'in 6. haftası Türkiye 'nin en iyi hakemleri olan üst klasman hakemleri için kara bir hafta oldu. Hürriyet'ten Adil Demirçubuk'un haberine göre, Süper Lig'de geçen haftanın kritik maçlarında görev alan Cüneyt Çakır ve Barış Şimşek'in yanı sıra, Fırat Aydınus'un da düşük not aldığı ortaya çıktı. Gözlemcisi Alican Lakot'tan 7.8 puan alan Aydınus, tıpkı Çakır ve Şimşek gibi bir süre dinlendirilecek.  

Fenerbahçe -Bursaspor maçını yöneten Barış Şimşek 7.4 alırken, Cüneyt Çakır, gözlemcisi Metin Tokat'tan 8.3 almasına rağmen Merkez Hakem Kurulu kararıyla notu 7.9'a düşürüldü. Bu düşük notlar nedeniyle Şimşek'in 1 ay, Çakır'ın ise 15 gün dinlendirilmeleri bekleniyor.

Karşılaşmanın gözlemcisi Alican Lakot, Mario Gomez'in Skulason'a attığı dirsek sonrası kırmızı kart çıkarmayan ve Tosic ile Beck'in sarı kartlarını es geçen Aydınus'a 7.8 not verdi.  'Bariz önemli bir hata yaptı' anlamına gelen bu not nedeniyle Aydınus'un da 15 gün dinlendirilmesi bekleniyor.

ETİKETLER

fırat aydınuscüneyt çakırbarış şimşekFenerbahçeBursasporbeşiktaşgençlerbirliği

İlgi Gören VideolarTüm Videolar

Rusya lideri Putin’le görüşen Cumhurbaşkanı Erdoğan Libya’da frene bastı...

"Kutuplaşma azalıyor; yüzde 1 oy bile siyaseti değiştirecek; kadın ve...

Türkiye ve dünya gündeminde neler oldu? İşte Bir Bakışta Bugün...

'Erik Dalı Gevrektir' mahkemelik oldu...

Demirtaş'ın Devran'ını Başak Demirtaş, Dilek İmamoğlu ve Selvi Kılıçdaroğlu birlikte...

İlgi Gören HaberlerTüm Haberler

'FETÖ' soruşturması kapsamında gözaltına alınan sosyal güvenlik uzmanı Ali Tezel...

Deve krizi: Her şey Avustralya'ya 24 deve getirilmesiyle başladı...

Ankara Büyükşehir Belediyesi'nde 576 milyon liralık soruşturma...

Türkiye, makam araçlarında dünya rekortmeni: Erdoğan’ın uçak filosu Almanya ve...

T24 Logo

© Tüm hakları saklıdır.

Yazarlar

Kategoriler

      T24