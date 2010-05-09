T24 - Yargıtay Başkanı Hasan Gerçeker, kavga insanı olmadığını, barış, sevgi ve kardeşlik insanı olduğunu belirterek, "Ama inandığımız şeylerin mücadelesini vermekten de hiçbir zaman geri kalmayız" dedi.



Yargıtay Başkanı Gerçeker, Yargıtay üyeleriyle Trabzon'un Maçka ilçesindeki Altındere Vadisi'ndeki Sümela Manastırı'nı gezdikten sonra basın mensuplarının sorularını yanıtladı.



Gerçeker, Anayasa değişikliğine ilişkin düşüncesinin sorulması üzerine de "Buraya gündemin sıkıntılı havalarından kurtulmak için geldik. Bildiğiniz gibi Bayburt'ta Yargıtay Hatıra Ormanı oluşturduk. Bu bize mutluluk verdi" diye konuştu.



Hasan Gerçeker, Sümela Manastırı'nı gezdiği sırada tercümanın Adem ve Havva'nın oğullarından Kabil'in Habil'i öldürdüğü kavganın canlandırıldığı freskle ilgili bilgi vererek kendisine insan oğlunun ilk kavgasının bu olduğunu söylediğini hatırlatan bir basın mensubunun "Sizin bir kavganız var mı?" sorusuna yanıt verdi.



Gerçeker, "Kavga adamı değiliz. Barış, sevgi, kardeşlik insanıyız. Felsefem hep odur. Ama inandığımız şeylerin mücadelesini vermekten de hiçbir zaman geri kalmayız. Çünkü o görevin gerektirdiği sorumluluğu yerine getirmek zorundayız. Ama bunlar hiçbir zaman kavgayla, düşmanlıkla, husumetle, kin güderek, nefret duyarak olmaz. Bunlar, konuşarak, anlaşarak, diyalog ortamı oluşturarak gerçekleştirilmesi gereken uğraşlar" dedi.





Geziden notlar...



Maçka ilçesinde kaldığı bir otelden otomobille Sümela ören yerine gelen Gerçeker, daha sonra korumalarıyla manastıra kadar yürüdü. Yargıtay Başkanı Gerçeker'e, manastır güzergahında bulunan, kemençe çalan yöresel kıyafetli kişi "Kemençemin üstünden baksana yaylaya. Sayın Yargıtay Başkanı hoş geldin Sümela'ya" diye mani söyledi.



Gerçeker ve beraberindekiler ardından manastıra girdi, manastırın tarihi özellikleri ile yörenin doğal güzellikleri hakkında Kültür ve Turizm Bakanlığında görevli tercümandan bilgi aldı.



Hasan Gerçeker, Yargıtay üyeleri ile eşleri, daha sonra manastırdan ayrıldı. Bu arada, Gerçeker, manastır ile restoranların bulunduğu bölüm arasındaki yaklaşık bin 350 metrelik yürüyüş yolunu yaya olarak indi.







