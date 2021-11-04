Barış Pehlivan, Yeni Şafak'ın günlerdir manşetine taşıdığı ismin sırrını yazdı: Hedefteki ‘devlet büyüğü’ kim?

Cumhuriyet yazarı Barış Pehlivan, Yeni Şafak gazetesinin Trakya Üniversitesi Rektörü Erhan Tabakoğlu’nu günlerdir neden manşetine taşıdığını irdeledi.

“İktidara göbekten bağlı Yeni Şafak’ın, Erdoğan’ın iki kez atadığı rektörü hedef alarak üst üste manşet yapmasını ‘gazetecilik motivasyonuyla’ açıklamak safdillik olur” diyen Pehlivan, Rektör Tabakoğlu ile hedef alınan ‘devlet büyüğünün’ kulislerde Mustafa Şentop olduğunun konuşulduğunu belirtti.

“Doğru, TBMM Başkanı Şentop’un kendisi gibi Trakyalı olan Rektör Tabakoğlu ile ilişkisi sır değildi. Şentop’un ‘dostum’ diye nitelendirdiği, birlikte birçok etkinliğe katıldığı kişiydi Tabakoğlu. Haliyle, Yeni Şafak’ın ülke yanarken bir rektörü sürekli manşete taşıması ‘iktidar içindeki güç kavgası’ iddialarını güçlendiriyor” görüşünü ifade eden Pehlivan, şöyle devam etti:

“Duydum ki Yeni Şafak cephesi ‘Rektörü Meclis Başkanı Şentop koruyor’ diye düşünüyor. Mustafa Şentop’a yakın isimlerle konuştuğumda ise bu iddiaları yalanlıyorlar. Yani, Yeni Şafak’ın perde arkasında kendilerini hedef almayacağını düşünüyorlar. Net olan şu ki gazetenin o haberlerinde bir ‘sır’ var.”

Yazının tamamını okumak için tıklayın.