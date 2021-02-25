Barış Pehlivan ve Barış Terkoğlu, OdaTV ile yollarını ayırdı

T24 Haber Merkezi

Soner Yalçın'ın imtiyaz sahibi olduğu OdaTV'de Barış Pehlivan ile Barış Terkoğlu kurum ile yollarını ayırdı. OdaTV, Serdar Cebe ve Elif Yılmaz ile anlaştı.

Haber sitesinde 2007 yılından bu yana Genel Yayın Yönetmenliği görevini yürüten Barış Pehlivan ile 2008 yılından bu yana Haber Müdürlüğü görevini yürüten, Cumhuriyet Gazetesi köşe yazarı Barış Terkoğlu'nun bir süredir yönetimle aralarında yaşanan anlaşmazlıklar nedeniyle OdaTV'den ayrıldıkları belirtildi.

Gazeteci Pehlivan ile Terkoğlu'nun ayrılık kararının altında yaşanan görüş ayrılıklarının yattığı iddia edilirken; gazeteden başka çalışanların da ayrılacağı öne sürüldü.

Pehlivan ve Terkoğlu haklarında gazetecilik faaliyetlerinden dolayı birçok kez dava açılmış, bu davalar kapsamında 2011 ve 2020 yıllarında cezaevine girmişlerdi.

Terkoğlu Halk TV'de

Öte yandan Barış Terkoğlu artık Halk TV'de her çarşamba Şirin Payzın'ın sunduğu "Sözüm Var" programında yer alacak.

OdaTV iki isimle anlaştı

İki ismin ayrılığının ardından OdaTV Genel Yayın Yönetmenliği'ne Serdar Cebe getirildi. Cebe son olarak, Amerika'nın Sesi (VOA) kanalında muhabir-sunucu olarak görev yapmaktaydı.

Posta gazetesinde uzun yıllar Haber Müdürlüğü yapan Elif Yılmaz'ın da OdaTv ile anlaştığı belirtildi.