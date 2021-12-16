Barış Pehlivan: TÜGVA'da asıl sızıntıları yapan kişinin ifşa edilmesi, gözlerin Berat Albayrak'ın kuzeninin dönemine çevrilmesine yol açacaktı

Cumhuriyet yazarı Barış Pehlivan, Türkiye Gençlik Vakfı (TÜGVA) verilerini hukuksuz şekilde ele geçirerek sızdırmakla suçlanan ve tutuklanan Ramazan Aydoğdu'nu "kurban olarak seçildiğini" iddia etti.

Pehlivan, yazısında eski bir TÜGVA Yöneticisi olan Aydoğdu'nun mevcut yönetim ile kavga halinde olduğunu söyleyerek, "Sızıntılar Türkiye’yi sarstıktan haftalar sonra, Ramazan Aydoğdu da bunu fırsat bilerek TÜGVA yönetiminden intikamını almak istedi. Bunun için yaptığı ama dikkate alınmayan paylaşımlar, yapmadığı ama herkesin konuştuğu paylaşımların delili oldu. Onu tüm TÜGVA sızıntılarının faili olmakla suçlayan isimsiz bir ihbar mektubu da yazıldı. Böylece her şey tamamdı, Aydoğdu artık dört duvar arasındaydı" dedi.

Pehlivan, olayın perde arkasında konuşulanlarla ilgili olarak da, "TÜGVA, asıl sızıntıları yapan kişinin FETÖ’den cezalandırılan eski yöneticilerinden E.E. olduğunu düşünüyordu. Ancak o kişinin ifşa edilmesi, tüm gözlerin eski TÜGVA Başkanı İsmail Emanet’in dönemine çevrilmesine yol açacaktı. Emanet demek de kuzeni olduğu belirtilen Berat Albayrak demekti." ifadesini kullandı.

Pehlivan, Ramazan Aydoğdu’nun avukatı Ali Aktaş’ın şunları söylediğini aktardı:

“TÜGVA’da 2018 Aralık ayında yönetim değişti. Ve İsmail Emanet görevi bırakarak Berat Albayrak’ın başdanışmanlarından biri oldu. Sızdırılan belgeler ise 2016 ve öncesine ait. Yani, kamuoyuna yansıyan belgelerin hukuki, siyasi ve ahlaki sorumluluğu 2016 öncesi yönetimine ait. Bu sorumluluktan kaçmak isteyenler, isimsiz bir ihbar mektubu ile Ramazan Aydoğdu’nun tutuklanmasını sağladılar. Belgelerdeki kişisel verileri TÜGVA bilgisayarlarında arşivleyenler önceki yönetimdir. Belgelerin içerdiği nepotizmin faili de onlar olmak durumundadır. Bunun toplumca ya da en azından AK Parti tabanında sorgulanmasının önüne geçmek için bu soruşturmada Aydoğdu tutuklandı.”