Barış Pehlivan: Sadece Ali İhsan Yavuz değil, AKP tüzüğüne uyulursa 50’den fazla milletvekili önümüzdeki seçimde aday gösterilmemeli

Cumhuriyet yazarı Barış Pehlivan, AKP’nin tüzüğündeki “bir kişi en fazla üç dönem milletvekili olabilir” diyen 132. maddesini hatırlattığı bugünkü yazısında, gelecek seçimlerde AKP Genel Başkan Yardımcısı Ali İhsan Yavuz gibi 50’den fazla ismin milletvekili gösterilememesi gerektiğine dikkati çekti. Pehlivan söz konusu durum için AKP kulislerinde tüzüğün yine esnetilebileceğinin konuşulduğunu aktardı.

Ali İhsan Yavuz’un İstanbul seçimlerinin tekrarı sürecinde söylediği ve gündem olan, "Hiçbir şey olmasa bile bir şey olmuştur” ifadesini hatırlatan Pehlivan, “Zira, eğer o bir şey olmazsa nasıl milletvekili seçilecek? Çünkü AKP’nin ‘bir kişi en fazla üç dönem milletvekili olabilir’ diyen tüzükteki 132. maddesi açık. Hadi, ‘milletvekilliği kısa sürdü’ diye 7 Haziran 2015 seçimlerini saymadınız, oyunbozanlık yaptınız… Hadi, ‘bölgelerinde seviliyorlar’ diye 2018’de görmezden geldiniz, kendi tüzüğünüzü esnettiniz… Ya 2023’te ne yapacaksınız?” diye yazdı.

Pehlivan, Ali İhsan Yavuz gibi gelecek seçimlerde milletvekili gösterilemeyecek 50’den fazla ismin olduğunu belirtti; bu isimlerden bazılarını şöyle sıraladı:

TBMM Başkanı Mustafa Şentop.

AKP Grup Başkanvekili Mahir Ünal.

AKP Grup Başkanvekili Bülent Turan.

AKP Genel Başkan Yardımcısı Hamza Dağ.

Ticaret Bakanı Mehmet Muş.

Eski Çevre ve Orman Bakanı Veysel Eroğlu.

Eski Gençlik ve Spor Bakanı Akif Çağatay Kılıç.

Eski AKP Grup Başkanı Naci Bostancı.

Eski Başbakan Yardımcısı Yalçın Akdoğan.