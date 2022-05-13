Barış Pehlivan: Karamollaoğlu ile Kılıçdaroğlu ne konuştu?

Cumhuriyet gazetesi yazarı Barış Pehlivan, Saadet Partisi lideri Temel Karamollaoğlu ve CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu ile görüşmesinde, üçlü ittifakın kurulması için istişareler yaptığını belirterek, "Kulislerde bu çaba “En çok vekil hangi yöntemle çıkacaksa ona çalışılıyor” diye tarif ediliyor. Mesele Babacan’ın ikna edilmesinde kilitli görünüyor" diye yazdı.

Pehlivan, altılı masaya yakın oturan kurmaylardan "Altılı masanın ‘güçlendirilmiş parlamenter sistemden’ sonra ortaya kuvvetli bir hedef koymaması ileride güven kaybı yaratabilir. Daha fazla vakit kaybetmeden teknokrat görüntüden çıkıp, milletin duymak istediği konuların karara bağlanması gerek. Tabanları şimdiden seçime hazırlamak için ittifak meselesinin netleşmesi lazım" kulisini de köşesine taşıdı.

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