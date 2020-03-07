Barış Pehlivan'ın avukatı Ersöz: Pehlivan cezaevi girişinde darp edildi

Oda TV Genel Yayın Yönetmeni Barış Pehlivan, Odatv Haber Müdürü Barış Terkoğlu ile gazeteci Hülya Kılınç, Libya'da şehit düşen istihbarat görevlisi subayın ve ailesinin kimliğini deşifre ederek 'Devlet İstihbarat Hizmetleri ve Milli İstihbarat Teşkilatı Kanunu'nun 27. maddesini ihlal ettikleri gerekçesiyle tutuklanmıştı.

Ersöz: Suç duyurusunda bulunacağız

İstanbul 8. Sulh Ceza Hâkimliği tarafından dün tutuklanan, ardından Silivri Cezaevi'ne götürülen Pehlivan'ın avukatı Hüseyin Ersöz, müvekkilinin cezaevi girişinde darp edildiğini söyledi.

Pehlivan'ın cezaevi girişinde infaz koruma memurları tarafından darp edildiğini söyleyen Ersöz, "Bugün ziyarete giden avukat arkadaşlarım bu bilgiyi Barış Pehlivan'dan öğrendi. Pazartesi günü konuyla ilgili suç duyurusunda bulunacağız" dedi.