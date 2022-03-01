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Barış Pehlivan: Davutoğlu konuşsun ki sandığa giderken başımıza yine neler gelebileceğini görelim, yarının adil düzeninde kim tanık kim sanık bilelim

"Çağrım net: Davutoğlu bir bilen olarak anlatsın"

01 Mart 2022 07:32

Cumhuriyet yazarı Barış Pehlivan, 7 Haziran 2015 seçimlerinden önce ortaya atılan ve sahte olduğu ortaya çıkan, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın kızı Sümeyye Erdoğan’a suikast iddialarını mesajlaştıkları öne sürülen CHP’li Umut Oran ve Fuat Avni yazışmalarıyla ilgili dönemin Başbakanı Ahmet Davutoğlu’na konuşması için seslendi.

“Yedi yıl geçti. O günden bugüne konuyla ilgili çok kişi konuştu ama en fazla bilebilecek kişi hep sustu” diyen Pehlivan, şunları kaydetti:

"Ülke yine seçime gidiyor ve AKP yine oy kaybediyor. Ancak o dönemin başbakanı Ahmet Davutoğlu, bu kez CHP ile aynı cephede. Çağrım net: Davutoğlu bir bilen olarak anlatsın. Seçim sürecinde o yalanların nasıl üretildiğini tüm Türkiye bilsin. Yalanı manşete taşıyan gazetelerin işaret ettiği yer doğruysa emrindeki güvenlik ve istihbarat birimlerinin neler yaptığını deşifre etsin.

Yani, Davutoğlu konuşsun. Konuşsun ki sandığa giderken başımıza yine neler gelebileceğini görelim. Konuşsun ki yarının adil düzeninde kim tanık kim sanık, bilelim."

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