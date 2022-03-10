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Barış Pehlivan: Boğaziçi’nin dekanı, Nureddin Nebati’nin kuzeni çıktı

Prof. Selami Kuran “Evet, Nebati halamın oğludur” dedi

10 Mart 2022 08:04

Cumhuriyet yazarı Barış Pehlivan, Boğaziçi Üniversitesi Hukuk Fakültesi Dekanı Prof. Dr. Selami Kuran’ın Hazine ve Maliye Bakanı Nureddin Nebati’nin kuzeni olduğunu yazdı.

Prof. Dr. Kuran’ın “Evet, Nebati halamın oğludur” diyerek bu bilgiyi teyit ettiğini aktaran Pehlivan, “İlginç mi? Bence değil” dedi.

Öte yandan Pehlivan aynı yazısında Cumhurbaşkanı ve AKP Genel Başkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın yeğeni Üsame Erdoğan’ın turkuaz renkteki BinBin adlı e-scooter markasının sahiplerinden biri olduğu bilgisini aktardı. Pehlivan “not olarak düşelim” diyerek, “İstanbul Ticaret Odası’nın verilerine göre Erdoğan’ın iş ortakları ise şöyleymiş: Kadir Can Abdik, Hüseyin Ardan Küçük, Mustafa Saim Birpınar, Haris Pojata” bilgisini kaydetti.

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Barış PehlivanSelami KuranNureddin Nebati
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