Barış Pehlivan: Ayhan Bilgen, adını ne koyacak, masasında ağırlık kazanan üç isim var

Cumhuriyet gazetesi yazarı Barış Pehlivan, Türkiye'de 123 siyasi parti olduğunu belirterek, "Biliyorsunuz, eski HDP milletvekili ve eski Kars Belediye Başkanı Ayhan Bilgen partisinden istifa edeceğini söyledi. Haliyle akıllardaki sorulardan biri de şuydu: Bilgen de yeni bir parti mi kuracaktı?" diye yazdı.

Ayhan Bilgen'in masasında ağırlık kazanan üç isim olduğunu iddia eden Pehlivan, yazısını "Onlar ise şöyle: Sosyal Adalet Hareketi, Demokrasi Hareketi, Sessiz Çoğunluk Hareketi...

Bilgen’in ekibiyle birlikte karar vereceği ve ihtimal ki partiye evrilecek bu siyasi hareketin ismi ne olacak, çok yakında göreceğiz" ifadeleriyle noktaladı.

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