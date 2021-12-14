T24 LogoT24 Logo
Gündem

Barış Pehlivan: Ayhan Bilgen, adını ne koyacak, masasında ağırlık kazanan üç isim var

"Onlar ise şöyle: Sosyal Adalet Hareketi, Demokrasi Hareketi, Sessiz Çoğunluk Hareketi..."

14 Aralık 2021 08:33

Cumhuriyet gazetesi yazarı Barış Pehlivan, Türkiye'de 123 siyasi parti olduğunu belirterek, "Biliyorsunuz, eski HDP milletvekili ve eski Kars Belediye Başkanı Ayhan Bilgen partisinden istifa edeceğini söyledi. Haliyle akıllardaki sorulardan biri de şuydu: Bilgen de yeni bir parti mi kuracaktı?" diye yazdı.

Ayhan Bilgen'in masasında ağırlık kazanan üç isim olduğunu iddia eden Pehlivan, yazısını "Onlar ise şöyle: Sosyal Adalet Hareketi, Demokrasi Hareketi, Sessiz Çoğunluk Hareketi...

Bilgen’in ekibiyle birlikte karar vereceği ve ihtimal ki partiye evrilecek bu siyasi hareketin ismi ne olacak, çok yakında göreceğiz" ifadeleriyle noktaladı.

Yazının tamamı için tıklayın...

ayhan bilgenpartibarış pehlivansiyasi hareket
T24 Logo

© Tüm hakları saklıdır.

Yazarlar

Kategoriler

      T24