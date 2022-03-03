Barış Pehlivan: 28 Şubat ihraçlarına imza atanlar değil, imzayla ihraç edilenler FETÖ’nün stajyeriydi

Cumhuriyet yazarı Barış Pehlivan, 1996 yılının ordusunda yer alan Deniz Kurmay Kıdemli Yüzbaşı Orhan Sipahioğlu ve diğeri Deniz Kurmay Kıdemli Yüzbaşı Emir Altıntaş'ın 28 Şubat sürecinde YAŞ kararlarıyla TSK’dan ihraç edildiklerini hatırlatarak, "AKP’li belediyelerin iki isme kucak açtığını" söyledi.

Pehlivan, "Aslında kimdi o kucak açılanlar: Ortalarına ABD’de ziyaret ettikleri Fethullah Gülen’i alıp fotoğraf çektiren Sipahioğlu ve Altıntaş. Bir kare tüm öykünün özeti gibiydi. Zaten Fethullah Gülen’in kendisi '28 Şubat’ın hem tekmesini hem yumruğunu yedim. En fazla 28 Şubat’ta bana müdahale edildi' dememiş miydi? Başa dönersek... Şeref Malkoç’un dediğinin aksine; 28 Şubat ihraçlarına imza atanlar değil, imzayla ihraç edilenler FETÖ’nün stajyeriydi" dedi.