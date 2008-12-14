Barış Özbek'le milli gerginlik









(A) Milli Futbol Takımı Antrenörü Müfit Erkasap, Galatasaraylı futbolcu Barış Özbek'in yaptığı son açıklamayla futbol kamuoyunun kafasını karıştırdığını iddia etti.





Erkasap, Futbol Federasyonu'nun resmi internet sitesine yaptığı açıklamada, Barış'ın “(A) Milli Takım'da oynamak istiyorum ama hocalarım beni görmüyor herhalde, ilgilenmiyorlar” şeklindeki sözlerini şaşkınlıkla karşıladığını belirterek, şunları kaydetti: “Barış Özbek, yıllarca genç milli takımlarımızın teknik ekipleri tarafından dikkatle izlenmiş bir oyuncu. Ünal Karaman ve Ümit Davala hocalarımız, kendisini Ümit Milli Takımımızın değişik kamplarına defalarca davet ettiler ve hep 'Ben zaten Alman Ümit Milli Takımı'nda oynuyorum, (A) Milli Takım'a çağrılırsam gelirim' cevabını aldılar. Milli formayı asla pazarlık konusu yapmayan anlayışımız doğrultusunda, Barış'ın olgunlaşmasını ve son tercih hakkını kullanacağı 22 yaşına gelmesini bekledik. Kurallar gereği, çifte pasaportu olan bir sporcu 21 yaşını doldururken, hangi milli takımı seçmişse daha sonra orada devam etmek durumunda. Barış'ı bu konuda uyardık. Kendisi yol ayrımına geldiğinde, Ümit Milli Takım için yaptığımız çağrılara yine olumlu yanıt vermedi. Biz de onun tercihine saygı duyduk. Ancak Türk Milli Takımı'nda oynama şansı kalmamış bir oyuncunun şu anda kuralları bilmiyormuş gibi açıklamalar yapması ve kamuoyunu yanlış yönlendirmesi, kabul edilebilir bir şey değil.”



OĞUZ ÇETİN: ÇAĞRIMIZ CEVAPSIZ KALDI



(A) Milli Takım antrenörlerinden Oğuz Çetin de Barış'ı son olarak 21 yaşının dolmasına 15 gün kala, Ağustos 2007'de Ümit Milli Takım'a çağırdıklarını ifade ederek, “Bu davete olumlu yanıt vermemesi durumunda gelecekte Türk Milli Takımı'nda oynama şansını yitireceğini, Galatasaray Kulübü Futbol A.Ş. Genel Müdürü Adnan Sezgin aracılığıyla kendisine ilettik. Bu çağrımız da cevapsız kaldı ve Barış'ın Türk Milli Takımı'nda forma giyme olasılığı ortadan kalktı” diye konuştu.



ÜNAL KARAMAN: BARIŞ, 'A MİLLİ TAKIM İÇİN EVET DERİM' DEDİ



Barış Özbek'i Ümit Milli Takım'a davet eden teknik direktör Ünal Karaman ise konuyla ilgili şunları dile getirdi: “Barış, Federasyonun Almanya bürosu aracılığıyla erken yaşlardan itibaren izlediğimiz bir genç. Kendisine ve ailesine ulaştırdığımız teklifleri, Türkiye'ye ancak (A) Milli Takım'a davet edilmesi halinde 'evet' diyebileceği gerekçesiyle reddetti. Bu cevabı kamuoyuna taşımadık. 'Bir insan kendini ne hissediyorsa, odur' diyerek olayı kapattık. Sanırım Barış, şimdi yanlış yaptığını düşünüyor. Bir sporcu yanlışları varsa onlara da sahip çıkmasını, dik durmasını bilmeli. İnsanların kafasını bulandırmamalı.”



BARIŞ ÖZBEK, TÜRK MİLLİ TAKIMI'NDA OYNAMASI KONUSUNDA NE DEMİŞTİ



Galatasaraylı futbolcu Barış Özbek, Türk Milli Takımı'nda oynamayı hak ettiğini, ancak kendisine şu ana kadar herhangi bir teklifin gelmediğini söyledi.



Türkiye ve Almanya milli takımları arasındaki tercihini çok önceden yaptığını vurgulayan Barış, “Ağabeylerimi Avrupa Şampiyonası'nda izledim. Ben de orada olmalıydım diye düşünüyorum. Beni görmediler mi yoksa benimle ilgilenmediler mi bilmiyorum. Ben de gidip (beni alın) diyemem ki. Beni kimse çağırmadığı için Almanya Milli Takımı'nda forma giydim” şeklinde konuştu.



