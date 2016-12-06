Barış Özbek'in kavgası gündem oldu

Almanya'da gördüğü kırmızı kartla ülke gündemine oturan eski Galatasaraylı futbolcu Barış Özbek, "Bana 'Pis Türk' dediler, ikisi de yere düşünce kafam attı." dedi.

Almanya 3. Ligi ekiplerinden Duisburg'da forma giyen eski Galatasaraylı Barış Özbek, Lotte takımıyla oynadıkları maçta rakiplerine kasten vurduğu için kırmızı kart gördü.



Özbek, oyundan atılmasına neden olan olayla ilgili olarak Beyaz TV'ye konuştu.

İşte Barış Özbek'in açıklamaları: "Şimdi orada ağzıma doğru hamle oldu. Hakem hiç bakmadan bana direkt kırmızı kart gösteriyor. Buraya kadar sorun değil. Ben tamam dedim. Sonuçta bir şey yapamam ve ilk kırmızı kartım değil.



Dışarı çıkarken arkamdan Pis Türk diyorlar. Çocuğa bir şey yapmadım. Bunlar yere düşünce kafam attı. Pis Türk deyince ayağına bastım ve dışarıya çıkmak isterken sağdan ve soldan adam geldi. Ben kendimi korumak için kollarımı açtım. Hakem hiçbir şey yapmadı."

14 maç ceza iddiası

"Bana 14 maç ceza vereceklerini ve savunmamı yollayacaklarını söylediler. Ben burada ırkçı söyleme maruz kaldım. Tabi ki savunmamı yapacağım."