-BARIŞ ÖZBEK, TRABZONSPOR'DA TRABZON (A.A) - 09.06.2011 - Transfer çalışmalarını yoğun bir şekilde sürdüren Trabzonspor, daha önce prensip anlaşmasına vardığı Barış Özbek ile 3 yıllık sözleşme imzaladı. Barış Özbek, Mehmet Ali Yılmaz Tesisleri'nde kulüp yönetim kurulu üyesi Yılmaz Büyükaydın'ın hazır bulunduğu imza töreninde, kendisini 3 yıllığına bordo-mavili renklere bağlayan sözleşmeyi imzaladı. Büyakaydın, imzanın ardından yaptığı konuşmada, Almanya'da önemli kulüplerde futbol oynamış ve Galatasaray'da da devam etmiş bir oyuncu ile sözleşme imzaladıklarını belirterek, ''Bugün kendisiyle 3 yıllık sözleşme imzalıyoruz. Önümüzdeki sezon bizimle birlikte oynayacak. Takıma önemli katkılar sağlayacağı düşüncesindeyiz. İnşallah bundan sonraki futbol kariyerinde de önemli çıkışlar yapacaktır. Transferin hayırlı olmasını diliyoruz'' dedi. -''İNŞALLAH ÇOK KUPA KALDIRIRIM''- Barış Özbek ise öncelikle transferde emeği geçen herkese teşekkür ederek, ''Burada olmaktan çok mutluyum. Çok gurur duyuyorum. Gerçekten çok heyecanlıyım. 4 yıl önce de Türkiye'ye geldiğimde aynı heyecanı duyuyordum. Şimdi de aynı şekilde heyecanlıyım. İnşallah burada arkadaşlarımla birlikte çok kupa kaldırırım'' diye konuştu. Çok hedefleri olan bir takıma geldiğini ifade eden Barış Özbek, ''Trabzonspor, Türkiye'de her yıl şampiyonluğa oynayan bir takım. Gelecek yıl Şampiyonlar Ligi'nde inşallah oynayacağız. Benim için de orada oynamak bir adım ilerde olmak olacak. Bu bir futbolcu için çok önemli. Oyuncu çok iyi yerlere gelmek ister. Ben şampiyonlar liginde oynamak ve zaferler yaşamak istiyorum'' dedi. -''BURASI İSTANBUL'DAN KAÇIŞ DEĞİL''- Barış Özbek, Türkiye'de gurbetçi oyuncuların mutsuz olduğu yönünde kendisine yöneltilen bir soru üzerine ise ''Türkiye'ye geldiğim için mutsuz değilim. Şimdiye kadar iyi bir grafiğim var. Geçmişe dönmek istemiyorum. Ama ben 4 yıllık geçmişimde 150 maç oynamış bir oyuncuyum. Bunun arasında Türkiye Şampiyonluğu ve Süper Kupa var. Form durumum konusunda ise belki geçen sezon iyi değildim ama bir mutsuzluğum yok'' dedi. Buraya gelişinin İstanbul'dan kaçış olmadığını anlatan Barış Özbek, şöyle devam etti: ''İstanbul'dan kaçış demeyelim ama Şampiyonlar Ligi'ne 'merhaba' deme arzum var. Gerçekten katile bir takımda oynayacağım. Çok kaliteli de bir teknik direktörü var. Buraya gelmek bir kaçış değil. Buraya gelince bunu anladım. Burada sıcak bir ortam ve atmosfer var. Buraya gelmeden bunu kimse bilemez. Buraya gelerek bunu tattım. Gelecek 3 yıl ben bunu yaşayacağım.'' -''SAVAŞÇI BİR OYUNCUYUM''- 4 yıldır Türkiye'de oynadığını söyleyen Barış Özbek, ''Kendimi nasıl tanıtayım dersem 10 numara bir oyuncu değilim. Ben bir takım için oynadığım takım için yüzde yüz veren bir oyuncuyum. Yüzde yüz sonuna kadardır mücadelem. Bütün bana verilen değeri sonuna kadar vermek istiyorum. Trabzon halkı böyle bir oyuncuyu sever bağrına basar diye buraya geldim. Savaşçı bir oyuncuyum. 90 dakika hiç pes etmeyen bir oyuncuyum'' diyerek sözlerini tamamladı. -3 GÜNDE 4. İMZA- Trabzonspor, Barış Özbek'in imza töreniyle birlikte yeni sezon öncesi 4. futbolcu ile anlaşma sağladı. Salı günü Sevilla'dan Didier Zokora, dün de Bucaspor'dan Sercan ve Bursaspor'dan Eren ile sözleşme imzalayan bordo-mavililer, Barış Özbek'in transferiyle de 3 günde 4. oyuncuyla anlaşmış oldu. Barış Özbek, Trabzonspor'dan ayrılan Selçuk İnan'ın geçen sezon forma numarası olan 8 numaralı formayı giyecek. Bordo-mavili takımın yeni oyuncusu Galatasaray'da da 8 numaralı formayı giymişti.