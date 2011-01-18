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Dünya

BARIŞ ÖDÜLÜ SAHİBİ YARGILANIYOR DAKKA (A.A)

18 Ocak 2011 11:12

-BARIŞ ÖDÜLÜ SAHİBİ YARGILANIYOR DAKKA (A.A) - 18.01.2011 - Nobel barış ödülü sahibi ve mikro kredi sisteminin öncüsü Muhammed Yunus, 2007 yılındaki bir açıklamasında sol partilere iftira attığı iddiasıyla Bangladeş'te yargılanıyor. Adli kaynaklar, 2006 Nobel barış ödülünü paylaşan mikro kredi kuruluşu Grameen Bank'ın kurucusu Yunus'un, başkent Dakka'nın 100 kilometre kuzeyindeki bir mahkemeye çıktığını, hakimin, Yunus'un tutuksuz yargılanmasına karar verdiğini belirtti. Muhammed Yunus, 2007'de Fransız AFP'ye verdiği bir demeçten sonra Bangladeş'teki bazı siyasiler tarafından iftira atmakla suçlanmış, Ocak 2007'de küçük bir sol parti Yunus hakkında dava açmıştı.

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