-BARIŞ: NE YAZIK Kİ BİR PUANLA DÖNÜYORUZ İSTANBUL (A.A) - 24.10.2010 - Galatasaraylı futbolcu Barış Özbek, Fenerbahçe ile 0-0 berabere kaldıkları derbide çok iyi savaştıklarını söyledi. Barış, maçtan sonra düzenlenen basın toplantısında, muhteşem bir şekilde savaştıklarını ifade ederek, ''Başta Ayhan ağabey, Pino çok iyi mücadele ettiler. Buraya 3 puan için geldik ama ne yazık ki bir puanla dönüyoruz. Bu oyun gelecek için bize umut veriyor'' dedi. Barış, eski teknik direktörleri Frank Rijkaard'ın tercümanı olan Mustafa Yücedağ'ın futbolcuların sabote ettiği yönündeki suçlamaları olduğunun belirtilmesi üzerine, ''Galatasaray'da böyle bir şey olamaz. Her futbolcu kazanmak ister. Burası Türkiye'nin en büyük takımı. Bu söylenti çok saçma'' diye konuştu. Barış, yeni teknik direktörleri Gheorghe Hagi'nin hayranı olduğunu dile getirerek, ''2000 yılında 12 yaşında o mutluluğu yaşadık. Soyunma odasına gelmesi bile beni titretti. Bize çok şey katacak'' dedi. Galatasaray'ın kalecisi Aykut Erçetin ise yıllardan beri puan alamadıkları Kadıköy'de 1 puan aldıklarını vurgulayarak, ''Maçın sonuna bakarsak 1 puan az. Hiç pozisyon vermedik, çok pozisyona girdik, keşke kazansaydık. Çok farklı, savaşan mücadele eden bir Galatasaray vardı. İnşallah bu böyle devam eder'' şeklinde konuştu. Aykut, maçtan sonra Lig TV'ye yaptığı açıklamada ise karşılaşmanın mücadele açısından çok güzel geçtiğini belirterek, ''Kesinlikle galibiyeti hak eden taraf bizdik. Çok pozisyon bulduk ve bunları kaçırdık. Keşke gol atabilseydik. Özellikle ilk dakikalarda Pino'nun çok güzel bir şansı vardı. O gol olsaydı çok farklı olurdu'' dedi. Frank Rijkaard'ın çok iyi bir teknik direktör olduğunu ancak kendisiyle birlikte istediklerini gerçekleştiremediklerini anlatan Aykut, ''Bazen bir türlü olmuyor, bazı şeyleri istediğiniz gibi yapamıyorsunuz. Yeni hocamızla yeni bir döneme girdik. Bence çok güzel bir çıkışa girdik. Keşke bu galibiyet olsaydı. Ama yavaş yavaş daha güzel olur'' diye konuştu. -NİANG VE DİA, HASTANEYE GÖTÜRÜLDÜ Derbi maçta göğsüne darbe alan Niang ile kasıklarında ağrıları bulunan Dia, otopark girişine getirilen ambulansa binerek Acıbadem Hastanesi'ne götürüldü. Niang'ın ambulansa binerken göğsünü tuttuğu gözlenirken, iki futbolcunun durumunun hastanede yapılacak kontrollerin ardından netlik kazanacağı öğrenildi. Bu arada otopark girişinde bazı taraftarlarla özel güvenlik elemanları arasında arbede yaşandı. Arbedeye müdahale eden polis, olayın büyümesini engelledi.