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Dünya
Deutsche Welle

Barış mitingine bomba

Başkent Ankara’da iki ayrı bombalı saldırı sonrası en az 86 kişi hayatını kaybetti. Ölü sayısının daha da artmasından endişe ediliyor.

10 Ekim 2015 19:45


Ankara'daki patlamaların bilançosuna ilişkin ilk resmi açıklama İçişleri Bakanlığı’ndan gelmişti ve 30 kişinin öldüğü duyurulmuştu. Ancak Başbakan Ahmet Davutoğlu’nun başkanlığındaki güvenlik zirvesinden sonra İçişleri, Adalet ve Sağlık bakanları ortak basın toplantısı düzenledi.

Sağlık Bakanı Mehmet Müezzinoğlu, 62 kişinin hayatını kaybetmiş şekilde hastanelere götürüldüğünü, hastanelerde de 24 yaralının hayatını kaybettiğini ve toplamda 86 kişinin öldüğünü açıkladı. Müezzinoğlu, yaralı sayısını 186 olarak duyurdu. Müezzinoğlu, ‘kimi aksamalar olsa da sağlık müdahaleleri yerinde ve doğru yapılmıştır” dedi.

İçişleri Bakanı da olayda güvenlik zafiyeti olduğu iddialarını yalanladı. Ayrıca bombalı saldırıyla ilgili yayın yasağı kararı alındı.

Programlar iptal

Saldırı nedeniyle Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Başbakan Ahmet Davutoğlu ile siyasi parti liderleri programlarını iptal etti. Davutoğlu seçim çalışmalarına 3 gün ara verdi.

AKP Sözcüsü Ömer Çelik, saldırının seçim sürecini provoke etmek istediğini söyledi. HDP Eş Genel Başkanı Selahattin Demirtaş, “Vahşice, barbarca saldırı. Diyarbakır ve Suruç’taki patlamaların devamı yaşandı. Bilanço ağır” diye konuştu. CHP lideri Kılıçdaroğlu, “Türkiye’nin hak etmediği bir tablo ile karşı karşıyayız” açıklaması yaptı. Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan da olayı yazılı bir açıklamayla kınarken, “Herkesi, terörün karşısında durmaya çağırıyorum” dedi. Patlamayı araştırmak için 5 savcı görevlendirildi.

Terör uzmanı Nihat Ali Özcan, DW’ye saldırıya ilişkin değerlendirme yaparken “Zamanlama, yer ve biçim açısından gelen ilk bilgiler saldırının terör saldırısı olduğunu ortaya koyuyor. Toplumun ayrışmaması, herkesin kendi sorumluluğunu bilmesi ve seçime güvenlikli bir ortamda gidilmesi Türkiye için kritik önemdedir artık. Saldırıyla ilgili ayrıntılı değerlendirmeleri, elimize daha fazla veri geçtiğinde yapabiliriz ancak” diye konuştu.

Haber, değiştirilmeden kaynağından otomatik olarak eklenmiştirDeutsche Welle

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