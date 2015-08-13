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'Barış mitingi konuşulduğu gibi gerçekleşmedi, Öcalan posteri çıkınca CHP'li vekiller alanı terk etti'

Murat Karayalçın: Biz konuştuğumuzda Demirtaş'ın alanda konuşması söz konusu değildi

13 Ağustos 2015 11:58

CHP İstanbul İl Başkanı Murat Karayalçın geçtiğimiz Pazar günü İstanbul’da Barış Bloku' tarafından düzenlenen Barış Mitingi'nin önceden konuştukları gibi gerçekleşmediğini, Abdullah Öcalan posterleri çıkınca CHP milletvekillerinin mitingi terk ettiğini söyledi.

Al Jaazera'nın sorularını yanıtlayan Karayalçın'ın bu konudaki sözleri şöyle:

Geçtiğimiz Pazar günü İstanbul’da Bakırköy’de “Barış Bloku” bir miting yaptı. Mitinge blok içinde olan bazı CHP milletvekilleri de katıldı. Sonra bu mitingin CHP içinde sıkıntılara neden olduğu haberleri çıktı. Neydi sıkıntı? Orada 'Silahlar sussun' mesajı vardı ama orada Abdullah Öcalan’ın posterleri çıkınca o milletvekilleri de oradan ayrıldı. CHP milletvekilleri o alanda kalmadı. Abdullah Öcalan posterlerinin bulunduğu bir yerde barıştan söz etmek çok güç değil mi? Siz İstanbul teşkilatı olarak “mitinge katılın” yönünde üyelere mesaj göndermiştiniz değil mi? Evet ama miting öyle olmayacaktı. Abdullah Öcalan posterleriyle bir miting düşünülmemişti. Orada on binlerce, yüz binlerce barıştan yana İstanbullu, Türkiye Cumhuriyeti yurttaşı olsun istenmişti. Yani bir partinin bayrağı flaması, bir partinin egemenliği, ağırlığı olmasın, düz İstanbullular olsun istenmişti. Ben Düzenleme Kurulu'nun bütün iyi niyetli anlayışına ve tavrına rağmen bunların yaşanmış olmasını olumsuzluk olarak görüyorum. Ben Barış Bloku Sözcüsü Profesör Gencay Gürsoy’a ve arkadaşlarına inanıyorum. Beni ziyaret ettiler, şimdi size anlattığım görüşmeyi de Gencay Gürsoy ve arkadaşları ile yapmıştım, bir mutabakata varmıştık. Ama sonra iş başka bir şekle dönüştü. Bu da girişimin ağırlığı azalttı diye düşünüyorum.

 


Demirtaş'ın konuşması söz konusu değildi 

 

"Mitingde açılan Öcalan posterleri mi sizi rahatsız etti?" sorusuna Karayalçın şöyle yanıt verdi: 

Sadece o değil, HDP Sözcüsü tarafından bu mitingin HDP’nin mitingi olduğu şeklinde bir açıklama yapıldı. Biz 'Öyle konuşulmamıştı' dedik. Sonra o açıklama düzeltildi. Daha önce konuşmamızda HDP Genel Başkanı’nın konuşması söz konusu değildi.Selahattin Demirtaş’ın konuşması gündeme geldi. Başlangıçtaki düşüncelerin dışında birtakım gelişmeler yaşandı. O nedenle de CHP kesiminden katılım beklendiği kadar olmadı. Biz barıştan yana her etkinlikte yer alırız ama barış ile siyasi partileri ilişkilendirip bir siyasi partiyi ya da birkaç siyasi partinin orada egemenlik kurmasına zemin yaratılmasını da uygun bulmayız. Miting konuşulan şekilde olmadı.

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