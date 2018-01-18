'Barış Meydanı' teklifine AKP'lilerden ret

Cumhuriyet Halk Partisi’nin 10 Ekim Katliamının gerçekleştiği Ankara Gar Meydanına, Barış Meydanı adının verilmesi ile ilgili kanun teklifinin görüşülmesi için verilen önerge AKP oylarıyla reddedildi.

CHP Genel Başkan Yardımcısı Veli Ağbaba ve Grup Başkanvekili Özgür Özel’in 10 Ekim Katliamının gerçekleştiği Ankara Gar Meydanına, Barış Meydanı adının verilmesi ile ilgili kanun teklifinin görüşülmesi için verilen önerge AKP Milletvekillerinin oylarıyla reddedildi.

Önerge üzerine söz alan CHP Genel Başkan Yardımcısı ve Malatya Milletvekili Veli Ağbaba, 10 Ekim 2015'te Türkiye tarihinin en büyük katliamının Ankara'nın göbeğinde gerçekleştiğini belirterek “Katliam adım adım geldi, herkes görüp izledi. Aynen Marquez'in Kırmızı Pazartesi'nde anlattığı cinayetin hikâyesine benziyordu. Herkes gördü ama maalesef müdahale edilmedi. 5 Haziran’da Diyarbakır mitinginde atılan bomba, ardından 20 Temmuz'da Suruç'ta patlayan canlı bomba, 10 Ekim'de yapılacak katliamın aslında işaret fişeği gibiydi. Sadece 10 Ekim mi? Hayır tabii ki. Atatürk Havalimanı'ndaki yapılan alçakça saldırının, Reina saldırısının, Şanlıurfa'daki düğünde patlayan bombaların habercisi aslında bu atılan bombalardı” dedi.

“Peki, Türkiye nasıl geldi bu noktaya? Ankara, İstanbul neden Bağdat'a, Kabil'e benzedi?” diye soran Ağbaba, şöyle devam etti:“Türkiye sınırı yolgeçen hanına döndü, maalesef, dünyadaki eli kanlı teröristler Türkiye sınırından geçerek Suriye'ye gitti. Hükümet bu gruplara her türlü desteği, şefkati verdi. Sadece Suriye rejimine düşman olduğu için terör gruplarına hem sınırlarımız açıldı hem de Türkiye'nin birçok ilinden bu örgüte eleman kazandırıldı ve bunların sonunda ismi bilinen eli kanlı katiller özel arabalarıyla mola vererek, çay içerek geldiler, Türkiye'nin göbeğinde 10 Ekim’de katliam gerçekleştirdiler.”

"Tek bir kişi hesap vermedi"

Ağbaba, katliamı yapacak kişilerin MİT tarafından, emniyet tarafından bilindiğini ancak katliamın engellenmediğini ifade ederek “Öyle ihmaller var ki normal bir ülkede olsa Hükümet istifa eder. Ama maalesef, 10 Ekim katliamını organize etmekle suçlanan firari IŞİD yöneticisi Edremit Türe polis takibindeyken hastanede tedavi gördü. IŞİD'in Türkiye sorumlusu olarak bilinen İlhami Balı ise polis takibindeyken IŞİD militanlarını hastanede ziyaret etti, onları sevk ettirdi. Bu ihmallerin çok daha fazlası vardı katliam öncesinde. Hele, katliam esnasında yaşananlar çok daha üzüntü verici. Akrep tipi zırhlı araçlar insan parçalarının üzerinden geçti. Polis yaralılara ve onlara yardım etmek isteyenlere biber gazı sıktı. İhmali, hatta kastı aşan bir durum var. Bu kadar ihmal var, kasıt var ne oldu peki? Bir tek kişi bile bedelini ödemedi.” diye konuştu.

"Katledilen insanlar arasında neden ayrım var"

Cumhuriyet tarihinin en kanlı katliamının hafızalardan silinmemesi gerektiğini belirten CHP Genel Başkan Yardımcısı Veli Ağbaba, “1993'te Almanya'da Türk kökenli Genç ailesinin oturduğu evi Neonaziler yaktı. O binanın yerine gökdelen dikilmedi, anıt yapıldı. Almanya Nazi katliamının unutulmaması için elinden geleni yapıyor. 15 Temmuzda ağır bir darbe girişimi yaşadık. Şehit olan insanlarımızın adına anıtlar dikiliyor. IŞİD katillerinin yapmış olduğu Atatürk Havalimanı katliamından sonra Atatürk Havalimanının önüne anıt dikildi. Yaşayan insanlar arasında ayrım yapıyorsunuz ama katledilen, şehit olan insanlar arasında lütfen ayrım yapmayın. Nasıl ki Atatürk Havalimanı'nda IŞİD katilleri tarafından katledilen insanlar için anıt dikiyorsanız, 10 Ekimde barış güvercinlerinin adına da anıt dikilmesini, meydanın Barış Meydanı yapılmasını istediğimiz teklife desteklerinizi bekliyorum” dedi. Ağbaba’nın konuşmasının ardından Barış Meydanı teklifinin görüşülmesi önergesi AKP’nin oylarıyla reddedildi