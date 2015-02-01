Barış Manço ölümünün 16. yılında anıldı

Barış Manço, ölümünün 16. yılında ailesi ve sevenleri tarafından Kanlıca'daki mezarı başında anıldı. Anma törenine Manço'nun eşi Lale (Manço) Ahıskalı, oğulları Doğukan ve Batıkan Manço ile çok sayıda seveni katıldı.

Anadolu Ajansı’ndan Filiz Kınık’ın haberine göre, Manço'nun mezarı başında toplanan sevenleri, dualar okuyup mezara çiçek bıraktı. Manço için Kur'an-ı Kerim okunan anma töreninde bazı sevenleri de gitar eşliğinde Manço'nun şarkılarını söyledi.

Törende konuşan Doğukan Manço, babasının vefatının üzerinden 16 sene geçtiğini belirterek, "Ama bu coşku hiç bitmedi. Bazı acılar bastırıldı ama içimizdeki özlem hiç bitmedi. İnanıyoruz Barış Manço ömür boyu yaşayacak" dedi.

Batıkan Manço da babasını özlemle andığını ifade ederek, "16 yıl geçse de Barış Manço'nun ölmediğini görüyoruz. Burada önemli olan Barış Manço'yu gelecek nesillere aktarmak" diye konuştu.

Eşi Lale Ahıskalı ise "16. yılımızda da buradayız. Sevenleri Barış Manço'yu hep yaşatacak" ifadelerini kullandı. Anma törenine katılanlara tatlı ikram edildi.