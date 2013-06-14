Barış liginde Türkiye 134'üncü

Ekonomi ve Barış Enstitüsü’nün 2013 Küresel Barış Endeksi açıklandı. Avrupa yine en barışçıl kıta olmayı sürdürüyor. Türkiye ise 134’üncü sırada yer aldı.

Dünyanın en barışçıl kıtası Avrupa. New York’ta açıklanan Küresel Barış Endeksi’ne göre, 2012 yılında dünyadaki en barışçıl ülkeler sırasıyla İzlanda, Danimarka ve Yeni Zelanda olurken, Almanya ise 15’inci sırada yer aldı. Ancak endekste en barışçıl kıta olmasına rağmen Avrupa’nın 2011’e kıyasla daha az barışçıl koşullara sahip olduğuna dikkat çekildi. Bazı Avrupa Birliği ülkelerindeki ekonomik kriz buna gerekçe olarak gösterilirken, İspanya ve Portekiz’de kriz nedeniyle suç, şiddet eğilimli protestolar ve siyasi istikrarsızlığın arttığı belirtildi. Buna rağmen Küresel Barış Endeksi’nde en iyi değerlendirmelere sahip ilk 20 arasında 13 Avrupa ülkesi bulunuyor. Araştırmaya göre, dünya genel olarak 2012’de daha az barışçıl bir gezegen oldu. 2008’den bu yana 100 ülkenin değerleri gerilerken, sadece 50 ulus barış yönünde ilerledi. Bu eğilime ölüme sebebiyet veren suçların, askerî harcamaların ve siyasi istikrarsızlığın artmasının yol açtığı belirtildi.

Suriye listenin sonlarında

Deutsche Welle Türkçe'de yer alan habere göre, ABD ise barışçıl ülkeler sıralamasında Çin’i az farkla geçerek 99’uncu sırada yer aldı. Listede Türkiye 134, Rusya 152’nci sırada bulunuyor. Libya’da yeni hükümetin seçilmesi ile ülkenin durumu düzelirken, Suriye, Somali ve Afganistan ise en az barışçıl ülkeler olarak listenin sonunda yer aldı.