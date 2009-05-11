Barış kısa sürdü

Fenerbahçe’de sezon başında tartışma yaşayan Teknik Direktör Luis Aragones ile Deniz’in araları tekrar bozuldu. İkilinin, Denizlispor maçının devre arasında birbirlerine girdikleri ve sert bir tartışma yaşadıkları öğrenildi



Fenerbahçe’de daha önceden de sorun yaşayan ve ardından barışan Teknik Direktör Luis Aragones ile Deniz’in arası bu hafta oynanan Denizlispor maçında tekrar bozuldu. Aragones ile oyuncu Deniz Barış arasında Denizli maçının devre arasında şiddetli bir tartışma yaşandığı belirlendi.



Deniz, Selçuk’un sakatlanması nedeniyle kendisini ısıtmadan oyuna alan Aragones’e isyan ederken, ikili oyunun devre arasında soyunma odasında birbirlerine girdi.



Maçın devre arasında Deniz’i soyunma odasındaki özel bölümüne çağıran Aragones, bu oyuncunun beklenmedik tepkisi ile karşılaşınca sesini yükseltti. Aragones’e bağırarak tepkisini dile getiren Deniz’e Aragones de bağırarak yanıt verdi. Teknik Direktör ile oyuncu arasındaki olası yumruklaşmayı diğer futbolcular önledi.



Öte yandan İspanyol Sport Gazetesi, Belçika Futbol Federasyonu’nun Louis van Gaal’dan olumsuz yanıt gelmesi üzerine milli takım hocalığı için Fenerbahçe Teknik Direktörü Aragones’e yöneldiğini ileri sürdü. Haberde bu görev değişikliğinin ancak Fenerbahçe Kulübü’nün İspanyol çalıştırıcıya sözleşmesinin feshi konusunda izin vermesi halinde gerçekleşebileceğinin altı çizildi.



Kupaya bağlı



Milli Takımımızın da yer aldığı 2010 Dünya Kupası Elemeleri 5. Grup’ta mücadele eden Belçika’da alınan başarısız sonuçların ardından teknik direktör Rene Vanderyecken’in, 7 Nisan’da görevine son verilmişti. Fenerbahçe Yönetimi’nin de kupa finali sonrası Luis Aragones ile bir araya geleceği ve yeni sezonla ilgili net bir karara varılacağı belirtildi.



Kupa mesaisi başladı



Sarı-lacivertli ekip, Fortis Türkiye Kupası finalinde çarşamba günü Beşiktaş ile yapacağı maçın hazırlıklarına ara vermeden başladı. Basına kapalı olarak gerçekleştirilen idmanda, Denizlispor maçında forma giyen futbolcular dinlenmeye yönelik çalışmalar yaparken, diğer futbolculara normal program uygulandı. Teknik Direktör Luis Aragones’in sahada yaptığı mini toplantı ile başlayan antrenman, dar alanda yapılan çift kale maçla tamamlandı. Bu arada Can Arat sol ayak bileğinden sakatlanarak idmanı yarıda bıraktı.



Selçuk moral bozdu



Denizlispor maçının ilk yarısında sakatlanarak oyunu terketmek zorunda kalan Selçuk Şahin’in dün MR’ı çekildi. Sağ arka adalesinde kas zorlanması şikayeti bulunan tecrübeli oyuncunun yapılan kontrollerinde ödem tespit edildi. Tedavisine hemen başlanan Selçuk’un, Beşiktaş ile oynanacak kupa finalinde forma giymesinin zor olduğu kaydedildi. Teknik Direktör Aragones’in Selçuk’un yerine orta sahada alternatif aradığı öğrenildi.

