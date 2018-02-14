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Barış imzacısı akademisyen yaşamını yitirdi; öğrencilerinin omuzlarında uğurlandı

Doç. Dr. Nuray Ergüneş Oruç, kanser nedeniyle hayatını kaybetti

14 Şubat 2018 10:48

“Bu suça ortak olmayacağız” bildirisi imzacısı ve İstanbul Üniversitesi Siyasal Bilgiler Fakültesi’nde görevli Doç. Dr. Nuray Ergüneş Oruç hayatını kaybetti. Kanser nedeniyle yaşamını yitiren barış imzacısı Oruç, dün görev yaptığı fakülteden uğurlandı. Ergüneş'in tabutu sevenleri, öğrencileri ve meslektaşlarınca omuzlarda taşındı.

“Bu suça ortak olmayacağız” bildirisi imzacısı olan Oruç’un ölüm haberi Barış Akademisyenleri Twitter hesabından duyuruldu.

İstanbul Üniversitesi Siyasal Bilgiler Fakültesi’nde düzenlenen törende konuşan Kamu Yönetimi Bölüm Başkanı ve Ergüneş 'le "Kentsiz Kadınlar" kitabını yazan Gülay Günlük Şenesen, "Nuray dingin kişiliği, hayatının her alanında içkinleştirdiği demokratik, eşitlikçi değerleri ile bize ortak oldu" dedi. 

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