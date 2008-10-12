Barış için pedal çevirdiler



''Dostluk, kardeşlik ve barış'' için pedal çeviren Yunanlı bisikletçilerle Türk bisikletçiler Edirne'de biraraya geldi. Yunanistan Rijas Orestiol Bisiklet ve Voleybol Kulübü üyesi bir grup bisiklet sporcusu, Edirne Doğa Sporları Kulübü'nün (EDOSK) daveti üzerine Edirne'ye geldi.



Aralarında her meslekten sporcu bulunan Yunan bisikletçiler, kendilerini Pazarkule Sınır Kapısı'nda karşılayan Türk bisikletçilerle birlikte yaklaşık 10 kilometre pedal çevirdikten sonra Meriç Nehri kenarındaki bir parkta biraraya geldi.



Türk ve Yunan sporcular daha sonra Meriç Köprüsü'nden geçip, 2004 yılında Avrupa Konseyi Avrupa Müze ödülünü alan Trakya Üniversitesi Sultan II. Bayezid Külliyesi Sağlık Müzesi'ni ziyaret etti. 10-65 yaş arasındaki Yunan sporcular, Fatih Sultan Mehmet'in oğlu ve 8. Osmanlı Padişahı Sultan II. Beyazid tarafından yaptırılan ''Sultan II. Beyazid Külliyesi'' içinde yer alan müzeye hayran kaldıklarını belirttiler.



EDOSK Mali Sekreteri Ali Kanar, müze ziyareti sonrası yaptığı açıklamada, daha önce işbirliği içinde oldukları Yunanistan'ın Rijas Orestiol Kulübü'nün daveti üzerine 20 gün önce Yunanistan'a ''dostluk, kardeşlik ve barış'' turu yaptıklarını ve bu ziyarette de Yunan sporcuları Türkiye'ye davet ettiklerini anımsattı.



Yunan sporcularla bu davet çerçevesinde Edirne'de buluştuklarını anlatan Kanar, ''Bu dostluk, kardeşliği daha da geliştirmek istiyoruz. Ayrıca, kent yöneticilerine ve kent halkına bisikleti sevdirmek istiyoruz'' dedi.



Rijas Orestiol Bisiklet ve Voleybol Kulübü Başkanı Apostolidis Gırıgorian ise Türkiye'ye yaptıkları bu bisiklet turundan çok memnun olduklarını belirtti. İki ülke insanının kardeş olduğunu ifade eden Gırıgorian, Yunanistan ve Türkiye arasındaki siyasi kavgaların sona ermesi gerektiğini kaydetti

