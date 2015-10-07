Barış için Kadın Girişimi, barış sürecinin yeniden başlaması için çağrıda bulundu

Barış için Kadın Girişimi, değişen savaş koşullarına dikkat çekerek, barış sürecini yeniden kurmaya yönelik stratejiler geliştirmek üzere düzenlenecek konferansa davet çağrısı yaptı.

11 Ekim Pazar günü Karaköy'deki Mimarlar Odası'nda gerçekleştirilecek konferans çağrısında “Bugün değişen savaş koşulları ve direnme biçimlerini değerlendirirken Cizre'de, Nusaybin'de, Silvan'da Kürt kadınlarının taleplerine, deneyimlerine dikkat kesiliyoruz” dendi.

“Barış için Kadın Girişimi olarak yıllardır savaşı, savaşın biçimlerini, geride bıraktığı yıkıntıyı gözlemliyoruz, yaşıyoruz ve kadın bakış açısından değerlendiriyoruz” diyen girişim, düzenlenen konferansta toplumun dünü ile bugünün karşılaştırılacağını, değişen savaş kavramlarını ve araçlarının irdeleneceğini söyledi. Barış sürecinin tekrar başlaması ve müzakere masasının kurulması için neler yapabileceğinin konuşulacağı konferansta, farklı kadın örgütlerinin katılımıyla, tartışmaların ve sunumların gerçekleştirilmesi planlanıyor.

Barış için Kadın Girişimi’nin konferans çağrısı şöyle:

Biz kadınlar, hem savaşı hem barışı ağır bedeller ödeyerek yaşadık. Kimimiz en yakını kaybetti, erkek şiddetinin en korkunç şekillerine maruz kalarak, yerinden, yurdundan oldu, kimliği ve hak mücadelesi yok sayıldı, kimimiz artan erkek ve devlet şiddetini yaşamdan koparılarak ödedi bu bedeli. Kimimiz evlerde, sokakta iş yerinde taciz ve tecavüze uğradı; kimimiz en ağır işlerde üç kuruşa çalışmak zorunda kaldı; kimimiz ihmallerle geliyorum diyen kazalara uğradı ya kamyon kasalarında tarlaya giderken, ya evlerde cam silerken ya da tekstil atölyelerinde çeşitli kimyasallar solurken. Artan erkek otoriterliği tüm yaşamlarımızı bir biçimde kuşattı.

Biz, Barış için Kadın Girişimi olarak yıllardır savaşı, savaşın biçimlerini, geride bıraktığı yıkıntıyı gözlemliyoruz, yaşıyoruz ve kadın bakış açısından değerlendiriyoruz. Kadınların savaşa karşı nasıl direndiklerini, direnme biçimleri yarattıklarını görüyoruz. Kimi zaman bunun bir parçası oluyoruz. Biz, yıllardır savaşın kadınları nasıl vurduğunu bu topluma anlatmaya çalışıyoruz, toplumsal dokuyu yıpratmanın yolunun kadınları yıpratmaktan geçtiğini söylüyoruz.

Barış için Kadın Girişimi olarak bu yıl da değişen savaş koşullarını ve araçlarını anlamak ve bu koşullarda nasıl barış çalışması yapmamız gerektiğini saptamak için tüm arkadaşlarımızla konuşmak ihtiyacını duyuyoruz. Savaşın sonuçları üzerine düşünmek için savaşın nedenlerine bakıyoruz. Bugün değişen savaş koşulları ve direnme biçimlerini değerlendirirken Cizre'de, Nusaybin'de, Silvan'da Kürt kadınlarının taleplerine, deneyimlerine dikkat kesiliyoruz. Farklı farklı kadın örgütlenmeleri içinde çalışmalar yapan kadınların yaşadığımız koşullar altında savaşın nasıl değiştiğini, ne gibi araçlarla topluma, ilişkilere zarar verdiğini deneyimlediklerini biliyoruz. Bu deneyimleri paylaşmak ve birlikte kesintiye uğramış olan barış sürecini yeniden kurmaya yönelik stratejiler geliştirmek için 11 Ekim 2015 tarihinde bir konferans düzenliyoruz. Konferansta toplumun dünü ile bugünün karşılaştırmak, değişen savaş kavramlarını ve araçlarını irdelemek ve en sonunda da dünyadaki barış süreçleri ışığında barış sürecinin tekrar başlaması ve müzakere masasının kurulması için neler yapabileceğimizi konuşmak istiyoruz.

Hepimizin fikri önemli, önerilerimiz barış mücadelemizi zenginleştirecek. Gelin birlikte düşünelim.

Barış için Kadın Girişimi