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Barış için insan zinciri oluşturup "Silahlar sussun" dediler

Yürüyüş yapmak isteyen gruba polis izin vermedi

31 Ocak 2016 11:46

İnsan Hakları ve Mazlumlar İçin Dayanışma Derneği (Mazlum Der) ile Küresel Barış ve Adalet Koalisyonu (Küresel Bak) üyesi bir grup, Güneydoğu’da barışın tesis edilmesi için Beyoğlu’nda insan zinciri oluşturdu. Ele ele tutuşan göstericiler, 'Silahlar sussun, müzakereler başlasın', 'Silahlar sussun, barış konuşsun' yazılı pankart açtı.

Cihan Haber Ajansı'nın (CHA) haberine göre, Tünel Meydanı’nda toplanan grup, el ele tutuşarak insan zinciri oluşturdu. Düdük çalan eylemciler, alkışlarla son günlerde Güneydoğu'da yaşananları protesto etti. Galatasaray Meydanı’na yürümek isteyen gruba polis ekipleri izin vermedi.

Grup adına açıklamayı okuyan Fatma Betül Demir, “Geçtiğimiz yıllarda çözüm süreci, barış süreci derken çok umutlanmıştık. Adı ne olursa olsun Türkiye’nin Kürt sorununu demokratik bir ülkede olması gerektiği gibi çözülebileceğine inanmıştık. İnsanlar o kadar umutluydu ve o kadar umutlu olmak istiyordu ki barışa, çözüme ve Kürt meselesine ilişkin bütün konuşmalar (en azından artık cenaze kaldırmıyoruz) cümleleriyle başlıyordu. Çünkü artık anaların ağlamayacağını ummak acılarımızın dineceğinin de bir işaretiydi. Şimdi ne yazık ki yine analar ağlıyor ve yaralarımız değil kapanmak, giderek daha da açılıyor. Öldürerek elde edilen sonuç hiçbir zaman kazanılmış olmayacak. Böyle bir sonuç, Türkiye toplumunun sadece travmalarını derinleştirecek ve geleceğe dönük kin ve nefret tohumlarını besleyecek. Bu yüzden biz ısrarla, öldürmek çare değil diyoruz. Çok daha huzurlu ve kardeşçe yaşayacak bir Türkiye için, yarına umutla bakmak ve artık geleceğimizi korkusuzca kazanabilmek için, bir an evvel silahlar sussun, müzakereler yeniden başlasın diyoruz” dedi.

 

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