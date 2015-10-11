İşte Ankara'daki katliamda yaşamını yitirenlerin hikâyeleri

Türkiye tarihinin en kanlı terör saldırısında aralarında üniversite öğrencilerinin, siyasetçilerin, işçilerin bulunduğu 95 kişi yaşamını yitirdi. Ankara'daki katliamda yaşamını yitirenler arasında ­ ailesiyle birlikte mitinge gelenler de vardı, “Barış Mitingi’ne katılmak için şarkıyla türküyle yola çıkanlar da…

İnögöl’den mitinge gitti, patlamada öldü



Bursa’nın İnegöl ilçesinde mobilyacı Ramazan Çalışkan (26) dün, ‘Savaşa inat, barış hemen şimdi’ mitingine atılmak için Ankara’ya gidenler arasındaydı. Çalışkan’ın cesedini Başkent’e giden yakınları teşhis etti. Aileye başsağlığına giden HDP Bursa İl Başkanı Yüksel Akgün, Çalışkan’ın partilerinin üyesi olduğunu söyledi. Çalışkan’ın cenazesi, Bursa’da toprağa verilecek.

Doğum gününde mitinge gitti



Emek Partisi Genel Yönetim Kurulu üyesi Korkmaz Tedik (30) ve HDP Alanya İlçe Eş Başkanı İsmail İşli’nin yeğeni Ebru Mavi, mitinge Antalya’dan gitti. Ölüm haberini alan Tedik ve İşli aileleri gözyaşları içinde feryat etti. Amasya’nın Merzifon ilçesinde yaşayan evli iki çocuk babası emekli Metin Kürkçü’nün (53) dün doğum günüydü. Kürkçü mitinge 18 arkadaşıyla birlikte gitti. Emek Partisi üyesi olan Kürkçü doğum gününde hayatını kaybetti.

Uşak’ta 4 acı



Uşak Üniversitesi Makine Mühendisliği Bölümü öğrencisi Gökhan Akman (21), Denizli EMEP grubuyla birlikte Başkent’e gitti. Patlamada Akman olay yerinde ağır yaralanan Tedik kaldırıldığı hastanede kaybetti. HDP İzmir İl Başkanı Cavit Uğur akşam yaptığı açıklamada, Pir Sultan Abdal Derneği üyesi Hacı Kıvrak ile Halkevleri üyeleriyle birlikte Ankara’ya giden Berna Koç’un hayatını kaybettiğini söyledi.

Arkadaşları kurtarmak için çırpındı



Saldırıda hayatını kaybedenler arasında HDP Tokat il teşkilatından il saymanı, aynı zamanda Gaziosmanpaşa Üniversitesi Mühendislik ve Doğa Bilimleri Fakültesi Harita Mühendisliği bölümü son sınıf öğrencisi Muhammet Zakir Karabulut da vardı. Tokat’tan arkadaşlarıyla birlikte ‘Savaşa inat, barış hemen şimdi’ mitingine giden Karabulut patlamada ağır yaralandı. Karabulut, arkadaşları tarafından götürüldüğü hastanede öldü.

İzmir’e de ateş düştü



Patlamada Tarım Orkam Sen İzmir Şubesi yönetim kurulu üyesi Mesut Mak ile HDP Karşıyaka İlçe Yönetim Kurulu üyelerinden mali müşavir Ayşe Deniz vardı. Mak ve Deniz’in ölüm haberleriyle yıkılan aileleri akşam saatlerinde Ankara’ya hareket etti. Mak 1 kız çocuğu babasıydı.



Öğretmen yaralandı kızı öldü

Şanlıurfa’da öğretmen olan İzzet Çevik ve Nurgül Havin kızları Sidar Çevik’i de yanlarına alarak mitinge gitti. Sidar ve Nurgül Çevik canlı bomba saldırısında yaralanırken, çocukları Sidar Çevik gözleri önünde feci şekilde can verdi.

Üniversiteli elif önce ailesine uğradı



Emek Partisi Aydın İl Yöneticisi Ümit Kanlıoğlu’nun kızı Elif Kanlıoğlu, saldırıda ölenler arasındaydı. Mersin Üniversitesi Yabancı Dil Yüksekokulu 2’nci sınıf öğrencisi olan Elif mitinge katılmak için önce ailesinin yanına uğramış, ardından otobüsle Ankara’ya gitmişti.



Malatya’dan gelen gruptan 5 kişi



Saldırıda yaşamını yitirenlerden 5’i Malatya’dan giden grupta yer alıyordu. Birleşik Taşımacılık Sendikası Eski Başkanı Kasım Otur, CHP Malatya Gençlik Kolları üyeleri Eren Akın, Gülbahar Aydeniz (31), Onur Tan ile Canberk Bakış bombalı saldırıda hayatlarını kaybetti. Gruptaki 9 kişiden ise haber alınamadığı belirtildi.

Eşiyle gelmişti

Ankara’daki mitinge Mersin’den de katılım büyük oldu. Otobüslerle Başkent’e gidenler arasında Birleşik Taşımacılık Çalışanları Sendikası üyeleri makinist Bilgen Parlak, makinist Yılmaz Elmascan, 1 yıl önce evlendiği eşi öğretmen Gülhan Karlı Elmascan, Emek Partisi üyesi Şebnem Yurtman ve HDP üyesi Hacı Mehmet Şah ile birlikte Pir Sultan Abdal Kültür Derneği yönetim kurulu üyesi 3 çocuk babası Metin Peşmen hayatlarını kaybetti.

Geride barış selfiesi kaldı

İstanbul’da yaşayan üniversite öğrencisi Dijle Deli ve arkadaşları önceki gün şarkı türkülerle Başkent’e doğru yola çıktı. Otobüste çektiği fotoğrafı “Ankara’ya barış getirmeye gidiyoruz” mesajıyla sosyal medyada paylaşan Dijle bombalı saldırıda hayatını kaybetti.

HDP’li aday da hayatını kaybetti

Patlamada HDP İstanbul 1’inci Bölge 16’ncı sıra adayı Kübra Meltem Molla ile HDP İzmir Karşıya İlçe Başkanı Ayşe Deniz de öldü.

Barış annesiydi

70 yaşındaki HDP Şişli yönetim kurulu yedek üyesi Meryem Bulut, Barış Anneleri’nden biriydi. Bulut’un torunu IŞİD ile savaşırken hayatını kaybetmişti. Mersin Emek Gençliği üyesi ve Mersin Üniversitesi Kimya Mühendisliği öğrencisi Şebnem Yurtman, EMEP Gaziantep gençlik yöneticisi Ali Deniz Uzatmaz, EMEP Uşak gençlik örgütü üyesi Gökhan Akman, EMEP üyesi Dilan Sarıkaya, EMEP Beyoğlu ilçe yöneticisi Gökmen Dalmaç, EMEP Genel Yönetim Kurulu Üyesi Korkmaz Tedik de katliamda yaşamlarını yitirdiler.

9 yaşındaki oğluyla öldü

Batmanlı 55 yaşındaki Birleşik Taşımacılık Sendikası üyesi İbrahim Atılgan barış mitingine yanında 9 yaşındaki oğlu Deniz Atılgan ile birlikte gitmişti. Katliamda baba oğul birlikte can verdiler. Çukurova DİHA bürosu şefi DİHA muhabiri Rojda Korkmaz’ın babası Binali Korkmaz da katliamda yaşamını yitirdi. Birleşik Taşımacılık Çalışanları Sendikası üyesi Bilgen Parlak, ESP Gebze eski ilçe başkanı Ziya Saygın, İstanbul Teknik Üniversitesi öğrencisi Güney Doğan, Pir Sultan Abdal Kültür Derneği Yönetim Kurulu Üyesi Metin Peşmen, Birleşik Taşımacılık Sendikası üyesi Bilgen Karlı, Eğitim- Sen üyesi öğretmen Şirin Kılıçalp da yaşamlarını yitirdi.

Hacı Kıvrak’ın garda çalıştığı ve mesai çıkışında alandan geçerken yaşamını yitirdiği belirtildi.

Yaşamını yitiren Amasya’nın Merzifon İlçesi’nde oturan evli iki çocuk babası Emek Partisi üyesi emekli Metin Kürkçü’dün dün doğum günü olduğu öğrenildi.

52 kişinin ismi açıklandı

Başbakanlık patlamada hayatını kaybeden 95 kişiden 52’sinin ismini açıkladı. İşte o isimler:

1- Abdülkadir UYAN

2- Metin KÜRKLÜ

3- Gökhan AKMAN

4- Orhan IŞIKTAŞ

5- Yılmaz ELMASCAN

6- Gökmen DALMAÇ

7- Elif KANLIOĞLU

8- Hakan Dursun AKALIN

9- Ersin ADSIZ

10- Ayşe DENİZ

11- Fatma ESEN

12- Gülbahar AYDENİZ

13- Eren AKIN

14- Canberk BAKIŞ

15- Nizamettin BAĞCI

16- Kasım OTUR

17- Başak Sidar ÇEVİK

18- Resul YANAR

19- Mehmet Ali KILIÇ

20- Tekin ARSLAN

21- Sezen VURMAZ

22- Dilaver KAHARMAN

23- Umut TAN

24- Dilan SARIKAYA

25- Ali KİTAPÇI

26- İsmail KIZILÇAY

27- Muhammet DEMİR

28- Korkmaz TETİK

29- Onur TAN

30- Osman ERBASAN

31- Emine ERCAN

32- Vedat ERKAN

33- Seyhan YAYLAGÜL

34- Vahdettin ÖZGAN

35- Selim ÖRS

36- Ali Deniz UZATMAZ

37- Firdevs Tat DALMAZ (Yaşıyor)

38- Günay DOĞAN

39- Berna KOÇ

40- Meryem BULUT

41- Binali KORKMAZ

42- Feyyaz DENİZ

43- Mehmet Zakir KARABULUT

44- Dicle DELİ

45- Leyla ÇİÇEK

46- Ebru MAVİ

47- Ziya SAYGIN

48- Metin PEŞMAN

49- Mesut MAK

50- Hacı KIVRAK

51- Gözde ARSLAN

52- Fevzi Sert

53- Uygar Coşkun

54- Aycan Kaya

55- Aziz Onat

56- Yunus Derici

57- Hasan Sancalı

58- Veysel Atılgan

59- Metin Tesmen

60- Fatma Karakurt

61- Şirin Kılıçalp

62- Yusuf Akdağ

63- Çetin Kürklü

64- Gülhan Elmas Can

65- Bilgen Parlak

66- Nevzat Sayhan

67- Kübra Meltem Mollaoğlu

68- İdil Güneyi

69- Osman Turan Bozacı

70- Sevgi Öztekin

71- Sarıgül Tüylü

72- Rıdvan Akgül

73- Nilgün Çeliv

74- Mehmet Tevfik Dalgıç

75- Emin Aydemir

76- İbrahim Atılgan

77- Sabri Alman