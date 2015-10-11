İşte Ankara'daki katliamda yaşamını yitirenlerin hikâyeleri

11 Ekim 2015 13:12
Türkiye tarihinin en kanlı terör saldırısında aralarında üniversite öğrencilerinin, siyasetçilerin, işçilerin bulunduğu 95 kişi yaşamını yitirdi. Ankara'daki katliamda yaşamını yitirenler arasında ailesiyle birlikte mitinge gelenler de vardı, “Barış Mitingi’ne katılmak için şarkıyla türküyle yola çıkanlar da…
Bursa’nın İnegöl ilçesinde mobilyacı Ramazan Çalışkan (26) dün, ‘Savaşa inat, barış hemen şimdi’ mitingine atılmak için Ankara’ya gidenler arasındaydı. Çalışkan’ın cesedini Başkent’e giden yakınları teşhis etti. Aileye başsağlığına giden HDP Bursa İl Başkanı Yüksel Akgün, Çalışkan’ın partilerinin üyesi olduğunu söyledi. Çalışkan’ın cenazesi, Bursa’da toprağa verilecek.
Emek Partisi Genel Yönetim Kurulu üyesi Korkmaz Tedik (30) ve HDP Alanya İlçe Eş Başkanı İsmail İşli’nin yeğeni Ebru Mavi, mitinge Antalya’dan gitti. Ölüm haberini alan Tedik ve İşli aileleri gözyaşları içinde feryat etti. Amasya’nın Merzifon ilçesinde yaşayan evli iki çocuk babası emekli Metin Kürkçü’nün (53) dün doğum günüydü. Kürkçü mitinge 18 arkadaşıyla birlikte gitti. Emek Partisi üyesi olan Kürkçü doğum gününde hayatını kaybetti.
Uşak Üniversitesi Makine Mühendisliği Bölümü öğrencisi Gökhan Akman (21), Denizli EMEP grubuyla birlikte Başkent’e gitti. Patlamada Akman olay yerinde ağır yaralanan Tedik kaldırıldığı hastanede kaybetti. HDP İzmir İl Başkanı Cavit Uğur akşam yaptığı açıklamada, Pir Sultan Abdal Derneği üyesi Hacı Kıvrak ile Halkevleri üyeleriyle birlikte Ankara’ya giden Berna Koç’un hayatını kaybettiğini söyledi.
Saldırıda hayatını kaybedenler arasında HDP Tokat il teşkilatından il saymanı, aynı zamanda Gaziosmanpaşa Üniversitesi Mühendislik ve Doğa Bilimleri Fakültesi Harita Mühendisliği bölümü son sınıf öğrencisi Muhammet Zakir Karabulut da vardı. Tokat’tan arkadaşlarıyla birlikte ‘Savaşa inat, barış hemen şimdi’ mitingine giden Karabulut patlamada ağır yaralandı. Karabulut, arkadaşları tarafından götürüldüğü hastanede öldü.
Patlamada Tarım Orkam Sen İzmir Şubesi yönetim kurulu üyesi Mesut Mak ile HDP Karşıyaka İlçe Yönetim Kurulu üyelerinden mali müşavir Ayşe Deniz vardı. Mak ve Deniz’in ölüm haberleriyle yıkılan aileleri akşam saatlerinde Ankara’ya hareket etti. Mak 1 kız çocuğu babasıydı.
Şanlıurfa’da öğretmen olan İzzet Çevik ve Nurgül Havin kızları Sidar Çevik’i de yanlarına alarak mitinge gitti. Sidar ve Nurgül Çevik canlı bomba saldırısında yaralanırken, çocukları Sidar Çevik gözleri önünde feci şekilde can verdi.
Emek Partisi Aydın İl Yöneticisi Ümit Kanlıoğlu’nun kızı Elif Kanlıoğlu, saldırıda ölenler arasındaydı. Mersin Üniversitesi Yabancı Dil Yüksekokulu 2’nci sınıf öğrencisi olan Elif mitinge katılmak için önce ailesinin yanına uğramış, ardından otobüsle Ankara’ya gitmişti.
Saldırıda yaşamını yitirenlerden 5’i Malatya’dan giden grupta yer alıyordu. Birleşik Taşımacılık Sendikası Eski Başkanı Kasım Otur, CHP Malatya Gençlik Kolları üyeleri Eren Akın, Gülbahar Aydeniz (31), Onur Tan ile Canberk Bakış bombalı saldırıda hayatlarını kaybetti. Gruptaki 9 kişiden ise haber alınamadığı belirtildi.
Ankara’daki mitinge Mersin’den de katılım büyük oldu. Otobüslerle Başkent’e gidenler arasında Birleşik Taşımacılık Çalışanları Sendikası üyeleri makinist Bilgen Parlak, makinist Yılmaz Elmascan, 1 yıl önce evlendiği eşi öğretmen Gülhan Karlı Elmascan, Emek Partisi üyesi Şebnem Yurtman ve HDP üyesi Hacı Mehmet Şah ile birlikte Pir Sultan Abdal Kültür Derneği yönetim kurulu üyesi 3 çocuk babası Metin Peşmen hayatlarını kaybetti.
İstanbul’da yaşayan üniversite öğrencisi Dijle Deli ve arkadaşları önceki gün şarkı türkülerle Başkent’e doğru yola çıktı. Otobüste çektiği fotoğrafı “Ankara’ya barış getirmeye gidiyoruz” mesajıyla sosyal medyada paylaşan Dijle bombalı saldırıda hayatını kaybetti.
Patlamada HDP İstanbul 1’inci Bölge 16’ncı sıra adayı Kübra Meltem Molla ile HDP İzmir Karşıya İlçe Başkanı Ayşe Deniz de öldü.
70 yaşındaki HDP Şişli yönetim kurulu yedek üyesi Meryem Bulut, Barış Anneleri’nden biriydi. Bulut’un torunu IŞİD ile savaşırken hayatını kaybetmişti. Mersin Emek Gençliği üyesi ve Mersin Üniversitesi Kimya Mühendisliği öğrencisi Şebnem Yurtman, EMEP Gaziantep gençlik yöneticisi Ali Deniz Uzatmaz, EMEP Uşak gençlik örgütü üyesi Gökhan Akman, EMEP üyesi Dilan Sarıkaya, EMEP Beyoğlu ilçe yöneticisi Gökmen Dalmaç, EMEP Genel Yönetim Kurulu Üyesi Korkmaz Tedik de katliamda yaşamlarını yitirdiler.
Batmanlı 55 yaşındaki Birleşik Taşımacılık Sendikası üyesi İbrahim Atılgan barış mitingine yanında 9 yaşındaki oğlu Deniz Atılgan ile birlikte gitmişti. Katliamda baba oğul birlikte can verdiler. Çukurova DİHA bürosu şefi DİHA muhabiri Rojda Korkmaz’ın babası Binali Korkmaz da katliamda yaşamını yitirdi. Birleşik Taşımacılık Çalışanları Sendikası üyesi Bilgen Parlak, ESP Gebze eski ilçe başkanı Ziya Saygın, İstanbul Teknik Üniversitesi öğrencisi Güney Doğan, Pir Sultan Abdal Kültür Derneği Yönetim Kurulu Üyesi Metin Peşmen, Birleşik Taşımacılık Sendikası üyesi Bilgen Karlı, Eğitim- Sen üyesi öğretmen Şirin Kılıçalp da yaşamlarını yitirdi.
Hacı Kıvrak’ın garda çalıştığı ve mesai çıkışında alandan geçerken yaşamını yitirdiği belirtildi.
Yaşamını yitiren Amasya’nın Merzifon İlçesi’nde oturan evli iki çocuk babası Emek Partisi üyesi emekli Metin Kürkçü’dün dün doğum günü olduğu öğrenildi.
Başbakanlık patlamada hayatını kaybeden 95 kişiden 52’sinin ismini açıkladı. İşte o isimler:
1- Abdülkadir UYAN
2- Metin KÜRKLÜ
3- Gökhan AKMAN
4- Orhan IŞIKTAŞ
5- Yılmaz ELMASCAN
6- Gökmen DALMAÇ
7- Elif KANLIOĞLU
8- Hakan Dursun AKALIN
9- Ersin ADSIZ
10- Ayşe DENİZ
11- Fatma ESEN
12- Gülbahar AYDENİZ
13- Eren AKIN
14- Canberk BAKIŞ
15- Nizamettin BAĞCI
16- Kasım OTUR
17- Başak Sidar ÇEVİK
18- Resul YANAR
19- Mehmet Ali KILIÇ
20- Tekin ARSLAN
21- Sezen VURMAZ
22- Dilaver KAHARMAN
23- Umut TAN
24- Dilan SARIKAYA
25- Ali KİTAPÇI
26- İsmail KIZILÇAY
27- Muhammet DEMİR
28- Korkmaz TETİK
29- Onur TAN
30- Osman ERBASAN
31- Emine ERCAN
32- Vedat ERKAN
33- Seyhan YAYLAGÜL
34- Vahdettin ÖZGAN
35- Selim ÖRS
36- Ali Deniz UZATMAZ
37- Firdevs Tat DALMAZ (Yaşıyor)
38- Günay DOĞAN
39- Berna KOÇ
40- Meryem BULUT
41- Binali KORKMAZ
42- Feyyaz DENİZ
43- Mehmet Zakir KARABULUT
44- Dicle DELİ
45- Leyla ÇİÇEK
46- Ebru MAVİ
47- Ziya SAYGIN
48- Metin PEŞMAN
49- Mesut MAK
50- Hacı KIVRAK
51- Gözde ARSLAN
52- Fevzi Sert
53- Uygar Coşkun
54- Aycan Kaya
55- Aziz Onat
56- Yunus Derici
57- Hasan Sancalı
58- Veysel Atılgan
59- Metin Tesmen
60- Fatma Karakurt
61- Şirin Kılıçalp
62- Yusuf Akdağ
63- Çetin Kürklü
64- Gülhan Elmas Can
65- Bilgen Parlak
66- Nevzat Sayhan
67- Kübra Meltem Mollaoğlu
68- İdil Güneyi
69- Osman Turan Bozacı
70- Sevgi Öztekin
71- Sarıgül Tüylü
72- Rıdvan Akgül
73- Nilgün Çeliv
74- Mehmet Tevfik Dalgıç
75- Emin Aydemir
76- İbrahim Atılgan
77- Sabri Alman
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