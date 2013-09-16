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'Barış için Eylül'de Gel'in ardından Kadıköy'de polis müdahalesi

Kadıköy'de, İstanbul Park Forumları tarafından düzenlenen 'Adalet, Özgürlük ve Barış İçin Eylül'de Gel' etkinliğinin ardından Söğütlüçeşme Caddesi'nde barikat kuran kalabalığa polis TOMA'yla müdahale etti

16 Eylül 2013 01:10

Kadıköy'de, İstanbul Park Forumları tarafından düzenlenen 'Adalet, Özgürlük ve Barış İçin Eylül'de Gel' adlı etkinliğin ardından olay çıktı.

Ozan Ural'ın DHA'da yayımlanan haberine göre, Saat 21:00'e kadar süren konserin ardından kalabalık dağıldı. Rıhtım'dan Altıyol'a çıkan bir grup Söğütlüçeşme Caddesi üzerinde barikat kurdu. Barikatı ateşe veren kalabalığa polis TOMA'yla müdahale etti. Polis zaman zaman plastik mermi de kullandı. Kalabalık ara sokaklara dağıldı. Gaz kullanmaktan kaçındığı görünen polisin Kadıköy ve çevresindeki önlemleri devam ediyor.

Polis müdahalesi sırasında İMC TV editörü Gökhan Biçici gözaltına alındı. Kadıköy Halk Eğitim Merkezi önünde bekletilen Biçici'nin kimlik kontrolünün ardından serbest bırakılması bekleniyor.

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