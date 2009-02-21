Barış için Everest'te 24 saat denemesi

Önceki rekor 20 saatti

Şerpalar kimdir?



2 kardeşiyle birlikte dağcıların "ölüm bölgesi" diye adlandırdıkları yerde 24 saat geçirmeyi planladıklarını söyleyen Pemba Dorje (30), rekor denemesini 5 Nisan'da yapacaklarını belirtti.Nepalli şerpa Pemba Dorje, 8 saat 10 dakika ile, 8 bin 848 metre yüksekliğindeki dünyanın en yüksek tepesi Everest'in zirvesine en hızlı tırmanma rekorunu elinde tutuyor.Dorje, yaptığı açıklamada, "Everest'te 24 saat boyunca uyanık kalacaklarını ve dünya barışı için dua edeceklerini" kaydetti. Dorje, "Çok zor olacak, zirvedeki iklim şartlarına uyum sağlamak için çok fazla güce ve enerjiye ihtiyacımız var" dedi.Everest'e tırmanmak için en iyi dönemin nisan-mayıs ayları olduğu belirtiliyor.Everest'in zirvesinde en uzun süre kalma rekoru, Nepalli Babu Chhiri'nin elinde. Chhiri, 1999'da zirvede oksijen desteği olmadan 20 saat kalmıştı. Chhirri, 2001'de Everest'e yeni bir tırmanışı sırasında bir yarıktan düşerek ölmüştü.İlave oksijen desteğine başvurmak istemediğini söyleyen Dorje, "Daha önce 8 bin metrede oksijen desteği olmadan 22 saat kaldım. Bunun benim için sorun olacağını sanmıyorum. Ancak kardeşlerim rahat nefes alamazlarsa oksijen desteğine başvurabilir. Bu büyük bir risk, ama risk almadan başarı gelmez. Başaracağımızı düşünüyorum. Biz deneyimli dağcılarız" diye konuştu.8 bin metre yükseklikten sonra akciğerler deniz seviyesinde aldıkları oksijenin sadece üçte birini alıyor. Uzmanlara göre Everest'e tırmanan dağcılar, bu nedenle orada kısa süre kalabiliyor.Everest'te ortalama hava sıcaklığı eksi 25 derece.Şerpa, Nepal'in dağlık bölgesinde yaşayan bir etnik grubun adı. Şerpalar, son 500 yıl içinde Doğu Tibet'ten Nepal'e göç etti. Şerpa sözü, Tibet dilinde doğu anlamına gelen "şer" ve halk-insan anlamına gelen "pa" ekinden oluşuyor, yani "doğulu" anlamına geliyor. Kadın şerpalara ise "şerpani" deniyor.Şerpa terimi aynı zamanda, erkek olan ve dağ rehberliği yapan yerel halkı tanımlamak için kullanılıyor. Bu şerpalara fiziki bakımdan güçlü, yüksek irtifaya dayanıklı seçkin dağcılar ve bölgeyi iyi tanıyan uzmanlar olarak bakılıyor.