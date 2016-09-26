Barış için Akademisyenler'in davası ertelendi

Çözüm sürecinin sonra ermesinin ardından Güneydoğu'daki çatışmalarda devletin tavrını eleştiren “Bu suça ortak olmayacağız” bildirisini imzalayan Barış Akademisyenleri Yrd. Doç. Dr. Esra Mungan, Yrd. Doç. Dr. Meral Camcı, Yrd. Doç. Dr. Muzaffer Kaya ve Doç. Dr. Kıvanç Ersoy’un yargılandığı davanın ikinci duruşması dün görüldü. Barış İçin Akademisyenler'in avukatları, dört akademisyen için beraat talep etti. Dava, akademisyenlerin Türk Ceza Kanunu'nun 301. maddesinden yargılanması için Adalet Bakanlığı'na yapılan başvurunun sonuçlanmaması nedeniyle ertelendi. Bir sonraki duruşma 22 Aralık'ta saat 13.30'da görülecek.

Duruşma Çağlayan’daki İstanbul Adliyesi’nde 13. Ağır Ceza Mahkemesi’nde görülüyor. Duruşma öncesi 12.00’de adliye önünde basın açıklaması yapıldı.

Dört akademisyen, “örgüt propagandası” iddiasıyla tutuklu yargılandıkları davanın 22 Nisan 2016’daki ilk duruşmasında serbest bırakılmıştı.

Ne olmuştu?

Barış İçin Akademisyenler’in “Bu suça ortak olmayacağız” bildirisi 11 Ocak’da Türkiye’de 89 üniversiteden 1128, yurtdışından 355’i aşkın akademisyen ve araştırmacının imzasıyla duyuruldu.

Yrd. Doç. Dr. Esra Mungan (Boğaziçi Üniversitesi), Doç. Dr. Kıvanç Ersoy (Mimar Sinan Güzel Sanatlar Üniversitesi) ve Yrd. Doç. Dr. Muzaffer Kaya (Nişantaşı Üniversitesi) ve Yrd. Doç. Dr Meral Camcı (İstanbul Yeni Yüzyıl Üniversitesi) imzacı akademisyenlerdi.

İşten atıldılar

Meral Camcı, İstanbul Yeni Yüzyıl Üniversitesi’nin bildiriyi imzalaması nedeniyle hakkında başlattığı disiplin soruşturması sonucunda işten çıkardı.

Muzaffer Kaya, Nişantaşı Üniversitesi’nin sözleşmesini feshettiği imzacı altı akademisyenden biriydi.

Taleplerini yinelediler

Dört akademisyen 10 Mart’ta Barış İçin Akademisyenler İstanbul grubu adına yapılan açıklamayı okudu. Bu açıklamada savcılığın hangi suçu istinat edeceğini belirlemeden soruşturmalar için harekete geçtiğini belirtti, barış talebinde ısrarcı olduklarını söylediler.

Tutuklandılar

14 Mart’ta dört akademisyen hakkında yakalama kararı çıkarılarak evlerine baskın düzenlendi. Yurtdışında olan Meral Camcı dışındaki üç akademisyen kendileri Emniyet'e gitti.

15 Mart’ta çıkarıldıkları mahkemece “Bu suça ortak olmayacağız” bildirisi gerekçe gösterilerek “terör örgütü propagandası yapmak” suçlamasıyla tutuklandılar.

Hakkında yakalama ve gözaltı kararı çıkarılan Meral Camcı, “Barış sözümün arkasında duracağım, mücadeleye devam edeceğim” diyerek Türkiye’ye döndü ve emniyete kendisi gittikten sonra 31 Mart’ta tutuklandı.

İlk duruşmada tahliye

Dört akademisyenin ilk duruşması 22 Nisan’da görüldü.

Savcı, suçlamayı TCK 301 (Türklüğü, Cumhuriyeti, Devletin kurum ve organlarını aşağılama) olarak değiştirdi ve dosyanın durması ve 301 hakkında Adalet Bakanı'ndan yanıt gelmesinin beklenmesini ve tahliyeleri talep etti.

Mahkeme, sanıkların savunmalarının alınmış oluşu, dosya kapsamı, mevcut delillerin toplanmış olması ve tutuklulukta geçen süre dikkate alınarak tahliyelerine karar verdi.

Mahkeme ayrıca, "sanıkların eylemlerini sübutu halinde isnat edilen suçun vasıf ve mahiyetinin değişerek TCK'nın 301. Maddesinde belirtilen suçu oluşturması ihtimaline binaen TCK 301/4, CMK 223/8 maddesi gereğince usulü muamelelerin durdurularak Adalet Bakanlığı'ndan soruşturma izni alınması için dosyanın Cumhuriyet Başsavcılığı'na gönderilmesine" karar verdi.

Duruşmanın ardından geçen beş ayda Adalet Bakanlığı savcılığın talebinde gerekçe belirtmediğini söyleyerek dosyayı geri gönderdi. Savcılığın gerekçeyi belirterek tekrar gönderdiği talep Adalet Bakanlığı’nda.