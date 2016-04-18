Barış İçin Akademisyenler'e "Bilimsel çalışmaları yok" diyen dekanın 58 çalışmasının 45'i intihal çıktı!

Barış İçin akademisyenlerin herhangi bir bilimsel eserine rastlayamadığına dair haberi paylaşıp savcıları göreve çağırmasıyla gündeme gelen Gaziantep Üniversitesi (GAÜN) İslahiye İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi (İİBF) Dekanı Prof. Dr. Hakan Altıntaş’ın, yayımlanan 58 çalışmasının 45’inde intihal yaptığı ortaya çıktı.

İntihal, öğretim görevlisi Yusuf Yıldız tarafından kaleme alınan ve Çıra yayınlarından geçen ay çıkan 'Yüzyılın İntihali' kitabında ortaya çıktı. Prof. Dr. Hakan Altıntaş’la aynı dönem dekan vekilliği, dekan yardımcılığı bölüm başkanlığı gibi görevlerde bulunan Yusuf Yıldız, Nizip Meslek Yüksekokulu'na gönderilince 'Yüzyılın İntihali' kitabını yazmaya karar verdi.

Evrensel'den İnanç Yıldız'ın haberine göre, Altıntaş’ın bugüne kadar yaptığı 58 yayını tüm ayrıntılarıyla inceleyen Yıldız, bunlardan 45’inde intihal yapıldığını belirledi. Yıldız’ın kitabında Altıntaş’ın doktora tezinde bile intihal yaptığı belirtiliyor. Yayımlanan çalışmalara kitapta yer veren Yıldız, Altıntaş’ın bu çalışmalarda nasıl intihal yaptığını ayrıntılı olarak anlatıyor. Kitap yayımlandıktan sonra Altıntaş hakkında YÖK’e suç duyurusunda bulunulduğu öğrenildi. YÖK’ün iddialarla ilgili nasıl bir karar alacağı merak ediliyor.

Kitabında, intihal olan yayınların büyük bir kısmının Altıntaş’ın profesörlük hatta doçentlik unvanını aldığı tarihten önce olduğunu belirten Yıldız, “İlgili şahsın hem doçentlik hem de profesörlük unvanları için yapılan değerlendirmede, görüleceği üzere herhangi bir intihal araştırması yapılmaksızın bu unvanlar kendisine haksız bir şekilde verilmiştir. Bir başkasının bilimsel eserinin veya çalışmasının tümünü veya bir kısmını kaynak belirtmeden kendi eseri gibi göstermek kamu görevinden çıkarma ile cezalandırılması gereken bir suç” değerlendirmesinde bulundu.

AKP’den aday adayı olmuş

Geçtiğimiz dönemde AKP’den Samsun milletvekili aday adayı olan Altıntaş, sıralamaya giremeyince dekanlık görevine geri dönmüş. Altıntaş’ın sosyal medya hesaplarında AKP etkinliklerinde çektirdiği fotoğraflar dikkat çekiyor.

Barış İsteyen Akademisyenleri hedef göstermiş

Altıntaş’ın, sosyal medya hesaplarından barış bildirisine imza atan akademisyenler için “sözde akademisyenler” “terörist” gibi ithamlarda bulunduğu görülüyor. 45 çalışmasında intihal tespit edilen Altıntaş’ın, barış isteyen akademisyenlerin herhangi bir bilimsel eserine rastlayamadığına dair haberi paylaşıp savcıları göreve çağırması dikkat çekiyor. Altınbaş dekan olduktan sonra kadrolaşma, mobbing ve fişleme iddialarıyla da gündeme gelmişti.

İntihallerden örnekler

Yıldız'a göre Altıntaş’ın ulaşılabilen yayınlarındaki intihal yöntem ve örnekleri şöyle:

"* – Sadece birkaç makale bir araya getirilip bunlardan yapılan alıntılarla yeni bir makale oluşturulmuş ve çoğu kez bunlara hiçbir ekleme yapılmamıştır. Yani sadece 2-3 adet makale derlenip, tamamen KOPYALA-YAPIŞTIR yapılarak özgün bir makale gibi sunulmuştur.

* –2002 yılında yazılan ve Marmara Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Kamu Yönetimi Anabilim Dalı’nca onaylanan “Küreselleşme ve Küresel Kent Kavramı: New York, Londra, İstanbul Kentlerindeki Ekonomik-Sosyal Transformasyon Sürenin Analizi” başlıklı doktora tezinde de yüzlerce İNTİHAL tespit edilmiş, üstelik bu araştırma sonuçlarında çok fazla yer tutmaması ve okuyucuyu bunaltmaması amacıyla doktora tezinin incelenen yaklaşık dörtte birindeki İNTİHALLERE değinilmiştir. Tezin incelenmeyen büyük kısmında da yine sayfalar dolusu İNTİHAL ve ÇARPITMA olduğu aşikar olup bunlar da açığa çıkarılabilir.

* – Yazarın tek başına yazdığı yazılarda çok fazla sayıda İNTİHAL mevcutken, çok yazarlı yayınlarda İNTİHAL’e ya hiç rastlanmamakta veya İNTİHAL sayısı azalmaktadır. Bu durumda, diğer yazarların, adı geçen gibi İNTİHAL yerine bilimsel tespit ve görüşlerini kullandıkları ileri sürülebilir. Yine de çok yazarlı eserlerin diğer yazarlarının kendi eserlerinin de İNTİHAL açısından araştırılması gereklidir.

* – B.6. nolu yayın, birkaç farklı alıntı cümlesi haricinde neredeyse tek bir makaleden olduğu gibi intihal edilmiştir. Başlık ve alt başlıklar burada da DEĞİŞTİRİLMEDEN AYNEN kopyalanmıştır.

* – Yine B.7. Nolu Yayında da görüleceği üzere, yazar, örneğin bir makaleyi kısmen intihal etmiş, sadece orijinal makaledeki “İstanbul” ifadesini “Bakü” olarak değiştirmiş, ama daha sonra bir başka yayınında, kendi intihal ettiği makaledeki “Bakü” kelimesini tekrar “İstanbul olarak değiştirerek KENDİ İNTİHALİNDEN İNTİHAL yapmıştır. Bunun örneği olarak B.7. nolu makale ve bu makaleden yapılan alıntıların da yer aldığı E.3.“Küreselleşme ve İstanbul”, İstanbul: Şehir ve Medeniyet Sempozyumu, İstanbul, 6-8 Haziran 2003” Başlıklı bildiriye bakılabilir.

* – Pek çok yayında alıntıların yapıldığı kaynaklar da gösterilmiş ve verilen bu kaynaklara ulaşıldığında alıntılandığı iddia edilen ifadelerin kesinlikle bu kaynaklarda yer almadığı görülmüştür. “Nasıl olsa kimse araştırmayacak” düşüncesi ile yapılan bu İNTİHAL, bazen o kadar abartılmıştır ki, en ilgisiz konudaki bir kitap ya da makale bile rastgele bir şekilde kaynak olarak gösterilebilmiştir."