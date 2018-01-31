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'Barış için Akademisyenler' iddianamesi YÖK'e yollandı

"Aydın ve demokratik çevreler öz yönetime sahip çıksın"

31 Ocak 2018 17:57

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı, “Bu suça ortak olmayacağız” bildirisine imza atan Barış için Akademisyenler hakkındaki iddianameyi Yükseköğretim Kurumu'na (YÖK) göndererek, soruşturmanın değerlendirilmesini istedi.

Güneydoğu illerindeki ‘abluka’nın bir an önce son bulmasını talep eden bin 128'den fazla akademisyen, "Bu suça ortak olmayacağız" başlıklı bir bildiri yayınlamıştı. Bildirinin ardından Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan, akademisyenleri hedef alarak “Bu aydın müsveddeleri kalkıp devletin bir katliam yaptığından bahsediyor. Ey aydın müsveddeleri, siz karanlıksınız karanlık. Aydın falan değilsiniz. Sizler oraların adresini bilemeyecek kadar karanlık ve cahilsiniz” demişti.

Hürriyet’ten Toygun Atilla’nın haberine göre, İstanbul Terör ve Örgütlü Suçlar Bürosu savcılarından İsmet Bozkurt, YÖK’e bir yazı yolladı. Yazıda PKK’nın 2015’te Şırnak, Silopi, Cizre ve Nusaybin’de öz yönetim ilan ettiği, örgüt yöneticilerinden Bese Hozat’ın "Aydın ve demokratik çevreler öz yönetime sahip çıksın" çağrısı yaptığı belirtildi.

Savcı Bozkurt, bu çağrıdan kısa bir süre sonra da bir grup akademisyenin bildiri hazırladıklarını iddia etti.

Yazıda şöyle dendi: 

“Bildiriye imza atan akademisyenlerin PKK/KCK silahlı terör örgütünün sorumlusu ve faali olduğu şiddet olayları karşısında ulusal güvenliğini, toprak bütünlüğünü, kamu güvenliğini korumaya yönelik tedbirler alan Türkiye Cumhuriyeti’ni yaşanan olayların sorumlusu ve faili gibi lanse ederek PKK/KCK silahlı terör örgütünün cebir, şiddet veya tehdit içeren yöntemlerini meşru gösterecek ya da bu yöntemlere başvurmayı teşvik edecek şekilde propagandasını yaptıkları tespitlerinde bulunulmuştur.”

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