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Barış Heyeti, Çankaya'da Başbakan Davutoğlu'yla görüştü

Basına kapalı gerçekleştirilen toplantı, yaklaşık 1 saat 45 dakika sürdü

07 Ocak 2016 00:05

Başbakan Ahmet Davutoğlu, aydınlar ve sivil toplum kuruluşları temsilcileriyle görüştü. Çankaya Köşkü'nde gerçekleştirilen toplantıya Barış Heyeti'nde yer alan T24 yazarları Oya Baydar ve Nurcan Baysal, Baskın Oran, Ayşe Erzan, Nesrin Nas, Raci Bilici, Selim Ölçer, Nurcan Baysal, Mebuse Tekay, Gülseren Onanç, Ali Bayramoğlu, Kezban Hatemi, Ahmet Faruk Ünsal ile Tarık Çelenk katıldı.


Toplantıda Başbakan Davutoğlu'na, İçişleri Bakanı Efkan Ala, AKP Genel Başkan Yardımcısı Ömer Çelik, Başbakan Başmüşavirleri Hatem Ete, Sevinç Özcan, Yılmaz Ensaroğlu ve Muhsin Kızılkaya eşlik etti.

Ensaroğlu ve Kızılkaya, Başbakan Başmüşaviri sıfatıyla ilk defa bir toplantıya katıldı.

Basına kapalı gerçekleştirilen toplantı, yaklaşık 1 saat 45 dakika sürdü.

 

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