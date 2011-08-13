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Dünya

Barış harekatının yıl dönümü kutlanacak LEFKOŞA (A.A)

13 Ağustos 2011 16:02

-Barış harekatının yıl dönümü kutlanacak LEFKOŞA (A.A) - 13.08.2011 - Kıbrıs Barış Harekatı'nın İkinci Aşaması'nın yıl dönümü, etkinliklerle kutlanacak ve şehitler anılacak. 20 Temmuz 1974'te başlayan harekatın 14, 15 ve 16 Ağustos'ta gerçekleşen ikinci aşaması sırasında özgürlüğe kavuşan Serdarlı, Gazimağusa ve Lefke'de kutlamalar yapılacak. Harekat sırasında Rumlar tarafından toplu katliama uğrayan Taşkent ile Muratağa-Sandallar ve Atlılar köylerindeki şehitler anılacak. Muratağa-Sandallar köylerinde toplu katliamda şehit düşenleri anmak için yarın düzenlenecek tören, Muratağa-Sandallar Şehitliği'nde yapılacak ve saat 17.15'te başlayacak. Buradaki törenin ardından saat 18.00'de Atlılar Şehitliği'nde de anma töreni yapılacak. Şehitler için Muratağa Camisi'nde mevlit okutulacak. Yarın Serdarlı'nın kurtuluşunun 37. yıl dönümü de kutlanacak. Serdarlı Atatürk Büstü önündeki tören, saat 19.15'te başlayacak. Rumlar tarafından Taşkent'te 15 Ağustos 1974'de evlerinden toplanarak toplu olarak katledilen 83 Kıbrıslı Türk, 15 Ağustos Pazartesi günü törenle anılacak. 15 Ağustos Pazartesi günü Gazimağusa'nın kurtuluşu da iki ayrı törenle kutlanacak. Zafer Anıtı önünde saat 17.15'te yapılacak törenin ardından saat 17.45'te de Polat Paşa Bulvarı'nda ikinci bir tören düzenlenecek. Gazimağusa'da aynı gün şehitler için Lala Mustafa Paşa Camisi'nde mevlit okutulacak. Lefke'nin kurtuluşunun 37. yıl dönümü nedeniyle 16 Ağustos Salı günü Lefke Kemal Özalper Şehitliği'nde saat 08.30'de anma töreni, Atatürk Parkı'nda ise saat 18.15'te kurtuluş törenleri düzenlenecek. Lefke'nin kurtuluşu, 18 Ağustos'a kadar sürecek çeşitli şenliklerle de kutlanacak. Mustafa Ceceli, Lefke Kurtuluş Şenlikleri kapsamında 19 Ağustos Cuma akşamı Lefke Atatürk Parkı'nda konser verecek.

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