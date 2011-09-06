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Barış Günü mitingiyle ilgili 38 tutuklama İSTANBUL (A.A)

06 Eylül 2011 14:21

-Barış Günü mitingiyle ilgili 38 tutuklama İSTANBUL (A.A) - 06.09.2011 - Kadıköy'de, İstanbul Demokratik Kent Konseyince 1 Eylül Dünya Barış Günü dolayısıyla düzenlenen mitingde çıkan olaylara ilişkin gözaltına alınarak, mahkemeye sevk edilen 54 kişiden 38'i tutuklandı.  Beşiktaş'taki İstanbul Adliyesinde özel yetkili İstanbul Cumhuriyet Savcılığınca ifadeleri alındıktan sonra tutuklanmaları istemiyle İstanbul Nöbetçi 17. Ağır Ceza Mahkemesine sevk edilen 54 kişi, nöbetçi hakim tarafından sorgulandı. Gece yarısına dek süren sorgulama sonunda 54 kişiden 38'i, ''kamu malına zarar vermek'', ''kamu personeline saldırmak'', ''terör örgütü adına eylem ve propaganda yapmak'' suçlarından tutuklanarak ceza evine gönderildi. Gözaltında tutuldukları İstanbul Emniyet Müdürlüğünden Beşiktaş'taki İstanbul Adliyesine getirilen 55 kişiden biri, savcılık sorgusunun ardından serbest bırakılmıştı. 

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