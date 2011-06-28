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Dünya

BARIŞ GÜCÜ ASKERLERİ TAŞLANDI BEYRUT (A.A)

28 Haziran 2011 18:43

-BARIŞ GÜCÜ ASKERLERİ TAŞLANDI BEYRUT (A.A) - 28.06.2011 - Güney Lübnan'da devriye görevine çıkan BM Barış Gücü askerlerine Srifa köyü civarında, Hizbullah üyeleri tarafından taşlı saldırı yapıldığı belirtildi. Lübnan'ın Sesi radyosunun haberine göre, Hizbullah üyeleri Belçikalı ve İtalyan askerlerden oluşan BM Barış gücünün, Srifa köyü civarında ve El Naffakiya bölgesinde devriye yapmasını engellemeye çalıştı. Hizbullah üyelerinin, askerlerin araçlarının etrafını çevirdiği ve taş attığı belirtildi. Gelişmeler üzerine hemen olay yerine ulaşan Lübnan ordusuna bağlı askerlerin durumu sakinleştirmek için çalıştıkları, ancak Hizbullah üyelerinin askerlerin elindeki kameraları aldıkları ve taş atmayı sürdürdükleri belirtildi. Olay sırasında bir askerin yaralandığı belirtilirken, üst düzey Hizbullah bölge sorumlularının müdahale etmesi sonucu, barış gücü askerlerine yönelik eylemin sona erdiği açıklandı.

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