Barış grubundan 'yeniden müzakere' çağrısı

Sanatçı, siyasetçi, akademisyen ve aktivistlerden oluşan yaklaşık 100 kişilik bir barış grubu, bir süredir sokağa çıkma yasaklarının sürdüğü ve yoğun çatışma, ölüm ve yaralanmaların yaşandığı Diyarbakır’da, 30 Aralık Çarşamba günü barış ve yeniden müzakere çağrısı yapacak.

Aralarında Eski Kültür Bakanı Ertuğrul Günay, matematikçi Prof. Ali Nesin, akademisyen Prof. Baskın Oran, sosyolog, yazar Oya Baydar, gazeteci Celal Başlangıç, sanatçı Ferhat Tunç, oyuncu Lale Mansur, gazeteci Mehveş Evin, gazeteci Melis Alphan, yazar Müge İplikçi ve Rakel Dink'in de yer aldığı Barış grubu, 30 Aralık Çarşamba günü "barış, yeniden müzakere ve Meclis’in çözümden yana aktif tavır almasını" talep etmek üzere Diyarbakır’ı ziyaret edecek. Oya Baydar ve Baskın Oran’ın grubun basın sözcüleri olarak belirlendiği buluşmada barış çağrısı iki dilde kamuoyuyla paylaşılacak.

Örgütlerden bağımsız kişilerden oluşan barış grubunun önce Sümerpark’ta bir düzenleyeceği toplantıda, geçen Kasım ayında Diyarbakır’ın Sur ilçesinde öldürülen Diyarbakır Barosu Başkanı Tahir Elçi’nin eşi Türkan Elçi konuşacak. Sur, Cizre, Nusaybin ve Silopi’den tanıkların da dinleneceği buluşmada, sanatçılar bir Diyarbakır türküsü seslendirecek ve daha sonra iki dilde barış duyurusunu okuyacaklar.

Sur ilçesine doğru yürüyüp, Sevgi Anıtı önünde barış duyurusunu yeniden seslendirecek olan grup, Diyarbakır Valiliği, Diyarbakır Belediyesi ve Diyarbakır Barosu’nu da ziyaret edecek.

Katılımcı listesi şöyle:

1. Abdullah Erdoğmuş Eski milletvekili ve müftü

2. Ahmet Dindar Avukat

3. Alev Er Gazeteci

4. Ali Arif Cangı Avukat

5. Ali Gürlek Diş Hekimi

6. Ali Nesin Prof. Matematik- Bilgi Üni.

7. Aşkın Cebeci Psikolog

8. Atilla Dirim

9. Attila Durak

10. Ayça Atikoğlu Gazeteci

11. Aynur Doğan Müzisyen

12. Ayşe Betül Çelik Akademisyen

13. Ayşe Erzan Prof. Dr. Siyasal B.

14. Ayşegül Devecioğlu Yazar

15. Baskın Oran Prof. Dr. Siyasal B.

16. Bayram Bahri Belen Avukat

17. Berat Günçıkan Gazeteci

18. Betül Cinmen Sümer Avukat

19. Bilge Selçuk Yağmurlu Akademisyen

20. Bülent Atamer Mühendis

21. Bülent Müftüoğlu

22. Büşra Ersanlı Prof. Dr. Siyasal B.

23. Celal Başlangıç Gazeteci

24. Celal Yıldırım

25. Cengiz Güngör Avukat

26. Ceyda Karan Gazeteci

27. Çağatay Anadol Yayıncı

28. Derya Koptekin Psikolog

29. Dilek Gökçin Yönetmen

30. Duygu Öz Psikolog

31. Ercan İpekçi Gazeteci

32. Erdoğan Emir Müzisyen

33. Ergin Cinmen Avukat

34. Erol Önderoğlu Gazeteci

35. Ertuğrul Günay Kültür eski Bak.

36. Esra Salmanlı Avukat

37. Fatin Kanat

38. Fatma Karakaya Avukat

39. Ferhat Tunç Müzisyen

40. Feyhan Oran

41. Fuat Keyman Prof. Dr. Siyasal B.

42. Gülseren Onanç İş insanı, eski Mv.

43. Günizi Kartal

44. Gürhan Ertür

45. Haluk İnanıcı Avukat

46. Haluk Tekeli Mali müşavir

47. Hanife Yüksel

48. Hidayet Şefkatli Tuksal

49. Hüseyin Ayrılmaz Araştırmacı, yazar

50. Lale dilligil

51. Lale Mansur Oyuncu

52. Levent Gültekin Gazeteci/yazar

53. Mahmut Alınak Avukat, eski milletvekili

54. Mebuse Tekay Avukat

55. Mehveş Evin Gazeteci

56. Melek Göregenli Prof. Dr. Psikolog

57. Melek Özmen

58. Melek Taylan Ulagay

59. Melis Alphan Gazeteci yazar

60. Meral Çaldır

61. Mest Med Müzisyen

62. Metin Boran Yönetmen

63. Mevlut Ülgen Psikolog

64. Murat Çelikkan Gazeteci

65. Musa Baki Müzisyen

66. Müge İplikçi Yazar

67. Nesrin Nas

68. Neşe Yaşın Şair

69. Nil Mutluer Sosyolog

70. Nilgün Doğançay Hekim

71. Nilgün Özşahin Diş hekimi

72. Oktay Etiman

73. Orhan Doğançay Kimya mühendisi

74. Oya Baydar Sosyolog, yazar

75. Öktem Kalaycıoğlu

76. Ömer F. Gergerlioğlu Diş Hekimi, Mazlum-Der eski G.Bşk.

77. Özgür Çelik Akademisyen (Boğaziçi Üni.)

78. Özlem Dalkıran

79. Pınar Aydınlar Müzisyen

80. Rakel Dink

81. Rojbin Tugan Avukat

82. Rojda Müzisyen

83. Rugeş Kırıcı Oyuncu

84. Sema Kılıçer

85. Semra Somersan Yazar

86. Serhat Kural

87. Seyhun Dalgıç

88. Sinem Aslan Akademisyen

89. Suavi Müzisyen

90. Süleyman Özkaplan

91. Şanar Yurdatapan Müzisyen

92. Şengül Çavuşoğlu

93. Şengün Kılıç

94. Tatyos Bebek Diş hekimi

95. Taylan Yıldız Müzisyen

96. Temel Demirer Araştırmacı, yazar

97. Türkcan Baykal Klinik psikolog

98. Ümit Otan Gazeteci/yazar

99. Ünal Çeviköz Eski Büyükelçi

100. Vecdi Sayar Sinema eleştirmeni

101. Vivet Kanetti Gazeteci

102. Yahşi Karamollaoğlu

103. Yalçın Ergündoğan Gazeteci/yazar

104. Yasemin Bektaş

105. Yücel Tunca Fotoğrafçı

106. Zeynep Tanbay Balerina