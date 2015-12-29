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Barış grubundan 'yeniden müzakere' çağrısı

Aralarında Ertuğrul Günay, Ferhan Tunç, Lale Mansur, Oya Baydar'ın da bulunduğu yaklaşık 100 kişilik barış grubu Diyarbakır'a gidiyor

29 Aralık 2015 15:26

Sanatçı, siyasetçi, akademisyen ve aktivistlerden oluşan yaklaşık 100 kişilik bir barış grubu, bir süredir sokağa çıkma yasaklarının sürdüğü ve yoğun çatışma, ölüm ve yaralanmaların yaşandığı Diyarbakır’da, 30 Aralık Çarşamba günü barış ve yeniden müzakere çağrısı yapacak.

Aralarında Eski Kültür Bakanı Ertuğrul Günay, matematikçi Prof. Ali Nesin, akademisyen Prof. Baskın Oran, sosyolog, yazar Oya Baydar, gazeteci Celal Başlangıç, sanatçı Ferhat Tunç, oyuncu Lale Mansur, gazeteci Mehveş Evin, gazeteci Melis Alphan, yazar Müge İplikçi ve Rakel Dink'in de yer aldığı Barış grubu, 30 Aralık Çarşamba günü  "barış, yeniden müzakere ve Meclis’in çözümden yana aktif tavır almasını" talep etmek üzere Diyarbakır’ı ziyaret edecek. Oya Baydar ve Baskın Oran’ın grubun basın sözcüleri olarak belirlendiği buluşmada barış çağrısı iki dilde kamuoyuyla paylaşılacak.

Örgütlerden bağımsız kişilerden oluşan barış grubunun önce Sümerpark’ta bir düzenleyeceği toplantıda, geçen Kasım ayında Diyarbakır’ın Sur ilçesinde öldürülen Diyarbakır Barosu Başkanı Tahir Elçi’nin eşi Türkan Elçi konuşacak. Sur, Cizre, Nusaybin ve Silopi’den tanıkların da dinleneceği buluşmada, sanatçılar bir Diyarbakır türküsü seslendirecek ve daha sonra iki dilde barış duyurusunu okuyacaklar.

Sur ilçesine doğru yürüyüp, Sevgi Anıtı önünde barış duyurusunu yeniden seslendirecek olan grup, Diyarbakır Valiliği, Diyarbakır Belediyesi ve Diyarbakır Barosu’nu da ziyaret edecek.

 

Katılımcı listesi şöyle:

 

1.            Abdullah Erdoğmuş                       Eski milletvekili ve müftü

2.            Ahmet Dindar                                   Avukat

3.            Alev Er                                                 Gazeteci

4.            Ali Arif Cangı                                     Avukat

5.            Ali Gürlek                                           Diş Hekimi

6.            Ali Nesin                                             Prof. Matematik- Bilgi Üni.

7.            Aşkın Cebeci                                     Psikolog

8.            Atilla Dirim         

9.            Attila Durak       

10.          Ayça Atikoğlu                                   Gazeteci

11.          Aynur Doğan                                    Müzisyen

12.          Ayşe Betül Çelik                              Akademisyen

13.          Ayşe Erzan                                         Prof. Dr. Siyasal B.

14.          Ayşegül Devecioğlu                       Yazar

15.          Baskın Oran                                       Prof. Dr. Siyasal B.

16.          Bayram Bahri Belen                       Avukat

17.          Berat Günçıkan                                                Gazeteci

18.          Betül Cinmen Sümer                     Avukat

19.          Bilge Selçuk Yağmurlu                   Akademisyen

20.          Bülent Atamer                                 Mühendis

21.          Bülent Müftüoğlu          

22.          Büşra Ersanlı                                     Prof. Dr. Siyasal B.

23.          Celal Başlangıç                                  Gazeteci

24.          Celal Yıldırım     

25.          Cengiz Güngör                                 Avukat

26.          Ceyda Karan                                     Gazeteci

27.          Çağatay Anadol                                Yayıncı

28.          Derya Koptekin                                 Psikolog

29.          Dilek Gökçin                                      Yönetmen

30.          Duygu Öz                                           Psikolog

31.          Ercan İpekçi                                       Gazeteci

32.          Erdoğan Emir                                    Müzisyen

33.          Ergin Cinmen                                    Avukat

34.          Erol Önderoğlu                                 Gazeteci

35.          Ertuğrul Günay                                 Kültür eski Bak.

36.          Esra Salmanlı                                     Avukat

37.          Fatin Kanat        

38.          Fatma Karakaya                               Avukat

39.          Ferhat Tunç                                       Müzisyen

40.          Feyhan Oran    

41.          Fuat Keyman                                    Prof. Dr. Siyasal B.

42.          Gülseren Onanç                              İş insanı, eski Mv.

43.          Günizi Kartal     

44.          Gürhan Ertür    

45.          Haluk İnanıcı                                     Avukat

46.          Haluk Tekeli                                      Mali müşavir

47.          Hanife Yüksel   

48.          Hidayet Şefkatli Tuksal

49.          Hüseyin Ayrılmaz                            Araştırmacı, yazar          

50.          Lale dilligil          

51.          Lale Mansur                                      Oyuncu

52.          Levent Gültekin                                              Gazeteci/yazar

53.          Mahmut Alınak                               Avukat, eski milletvekili

54.          Mebuse Tekay                                 Avukat

55.          Mehveş Evin                                    Gazeteci

56.          Melek Göregenli                             Prof. Dr. Psikolog

57.          Melek Özmen  

58.          Melek Taylan Ulagay    

59.          Melis Alphan                                    Gazeteci yazar

60.          Meral Çaldır

61.          Mest Med                                         Müzisyen

62.          Metin Boran                                     Yönetmen         

63.          Mevlut Ülgen                                   Psikolog

64.          Murat Çelikkan                                Gazeteci

65.          Musa Baki                                         Müzisyen

66.          Müge İplikçi                                      Yazar

67.          Nesrin Nas        

68.          Neşe Yaşın                                        Şair

69.          Nil Mutluer                                        Sosyolog

70.          Nilgün Doğançay                             Hekim

71.          Nilgün Özşahin                                 Diş hekimi

72.          Oktay Etiman   

73.          Orhan Doğançay                             Kimya mühendisi

74.          Oya Baydar                                        Sosyolog, yazar

75.          Öktem Kalaycıoğlu         

76.          Ömer F. Gergerlioğlu                       Diş Hekimi, Mazlum-Der eski G.Bşk.

77.          Özgür Çelik                                        Akademisyen (Boğaziçi Üni.)

78.          Özlem Dalkıran

79.          Pınar Aydınlar                                   Müzisyen           

80.          Rakel Dink         

81.          Rojbin Tugan                                    Avukat

82.          Rojda                                                  Müzisyen

83.          Rugeş Kırıcı                                       Oyuncu

84.          Sema Kılıçer      

85.          Semra Somersan                            Yazar

86.          Serhat Kural      

87.          Seyhun Dalgıç  

88.          Sinem Aslan                                      Akademisyen

89.          Suavi     Müzisyen

90.          Süleyman Özkaplan      

91.          Şanar Yurdatapan                           Müzisyen

92.          Şengül Çavuşoğlu           

93.          Şengün Kılıç      

94.          Tatyos Bebek                                   Diş hekimi

95.          Taylan Yıldız                                     Müzisyen

96.          Temel Demirer                                 Araştırmacı, yazar

97.          Türkcan Baykal                                Klinik psikolog

98.          Ümit Otan                                          Gazeteci/yazar

99.          Ünal Çeviköz                                     Eski Büyükelçi

100.       Vecdi Sayar                                       Sinema eleştirmeni

101.       Vivet Kanetti                                     Gazeteci

102.       Yahşi Karamollaoğlu      

103.       Yalçın Ergündoğan                           Gazeteci/yazar

104.       Yasemin Bektaş              

105.       Yücel Tunca                                       Fotoğrafçı

106.       Zeynep Tanbay                                 Balerina

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