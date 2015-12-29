Barış grubundan 'yeniden müzakere' çağrısı

29 Aralık 2015 15:26
Sanatçı, siyasetçi, akademisyen ve aktivistlerden oluşan yaklaşık 100 kişilik bir barış grubu, bir süredir sokağa çıkma yasaklarının sürdüğü ve yoğun çatışma, ölüm ve yaralanmaların yaşandığı Diyarbakır’da, 30 Aralık Çarşamba günü barış ve yeniden müzakere çağrısı yapacak.
Aralarında Eski Kültür Bakanı Ertuğrul Günay, matematikçi Prof. Ali Nesin, akademisyen Prof. Baskın Oran, sosyolog, yazar Oya Baydar, gazeteci Celal Başlangıç, sanatçı Ferhat Tunç, oyuncu Lale Mansur, gazeteci Mehveş Evin, gazeteci Melis Alphan, yazar Müge İplikçi ve Rakel Dink'in de yer aldığı Barış grubu, 30 Aralık Çarşamba günü "barış, yeniden müzakere ve Meclis’in çözümden yana aktif tavır almasını" talep etmek üzere Diyarbakır’ı ziyaret edecek. Oya Baydar ve Baskın Oran’ın grubun basın sözcüleri olarak belirlendiği buluşmada barış çağrısı iki dilde kamuoyuyla paylaşılacak.
Örgütlerden bağımsız kişilerden oluşan barış grubunun önce Sümerpark’ta bir düzenleyeceği toplantıda, geçen Kasım ayında Diyarbakır’ın Sur ilçesinde öldürülen Diyarbakır Barosu Başkanı Tahir Elçi’nin eşi Türkan Elçi konuşacak. Sur, Cizre, Nusaybin ve Silopi’den tanıkların da dinleneceği buluşmada, sanatçılar bir Diyarbakır türküsü seslendirecek ve daha sonra iki dilde barış duyurusunu okuyacaklar.
Sur ilçesine doğru yürüyüp, Sevgi Anıtı önünde barış duyurusunu yeniden seslendirecek olan grup, Diyarbakır Valiliği, Diyarbakır Belediyesi ve Diyarbakır Barosu’nu da ziyaret edecek.
Katılımcı listesi şöyle:
1. Abdullah Erdoğmuş Eski milletvekili ve müftü
2. Ahmet Dindar Avukat
3. Alev Er Gazeteci
4. Ali Arif Cangı Avukat
5. Ali Gürlek Diş Hekimi
6. Ali Nesin Prof. Matematik- Bilgi Üni.
7. Aşkın Cebeci Psikolog
8. Atilla Dirim
9. Attila Durak
10. Ayça Atikoğlu Gazeteci
11. Aynur Doğan Müzisyen
12. Ayşe Betül Çelik Akademisyen
13. Ayşe Erzan Prof. Dr. Siyasal B.
14. Ayşegül Devecioğlu Yazar
15. Baskın Oran Prof. Dr. Siyasal B.
16. Bayram Bahri Belen Avukat
17. Berat Günçıkan Gazeteci
18. Betül Cinmen Sümer Avukat
19. Bilge Selçuk Yağmurlu Akademisyen
20. Bülent Atamer Mühendis
21. Bülent Müftüoğlu
22. Büşra Ersanlı Prof. Dr. Siyasal B.
23. Celal Başlangıç Gazeteci
24. Celal Yıldırım
25. Cengiz Güngör Avukat
26. Ceyda Karan Gazeteci
27. Çağatay Anadol Yayıncı
28. Derya Koptekin Psikolog
29. Dilek Gökçin Yönetmen
30. Duygu Öz Psikolog
31. Ercan İpekçi Gazeteci
32. Erdoğan Emir Müzisyen
33. Ergin Cinmen Avukat
34. Erol Önderoğlu Gazeteci
35. Ertuğrul Günay Kültür eski Bak.
36. Esra Salmanlı Avukat
37. Fatin Kanat
38. Fatma Karakaya Avukat
39. Ferhat Tunç Müzisyen
40. Feyhan Oran
41. Fuat Keyman Prof. Dr. Siyasal B.
42. Gülseren Onanç İş insanı, eski Mv.
43. Günizi Kartal
44. Gürhan Ertür
45. Haluk İnanıcı Avukat
46. Haluk Tekeli Mali müşavir
47. Hanife Yüksel
48. Hidayet Şefkatli Tuksal
49. Hüseyin Ayrılmaz Araştırmacı, yazar
50. Lale dilligil
51. Lale Mansur Oyuncu
52. Levent Gültekin Gazeteci/yazar
53. Mahmut Alınak Avukat, eski milletvekili
54. Mebuse Tekay Avukat
55. Mehveş Evin Gazeteci
56. Melek Göregenli Prof. Dr. Psikolog
57. Melek Özmen
58. Melek Taylan Ulagay
59. Melis Alphan Gazeteci yazar
60. Meral Çaldır
61. Mest Med Müzisyen
62. Metin Boran Yönetmen
63. Mevlut Ülgen Psikolog
64. Murat Çelikkan Gazeteci
65. Musa Baki Müzisyen
66. Müge İplikçi Yazar
67. Nesrin Nas
68. Neşe Yaşın Şair
69. Nil Mutluer Sosyolog
70. Nilgün Doğançay Hekim
71. Nilgün Özşahin Diş hekimi
72. Oktay Etiman
73. Orhan Doğançay Kimya mühendisi
74. Oya Baydar Sosyolog, yazar
75. Öktem Kalaycıoğlu
76. Ömer F. Gergerlioğlu Diş Hekimi, Mazlum-Der eski G.Bşk.
77. Özgür Çelik Akademisyen (Boğaziçi Üni.)
78. Özlem Dalkıran
79. Pınar Aydınlar Müzisyen
80. Rakel Dink
81. Rojbin Tugan Avukat
82. Rojda Müzisyen
83. Rugeş Kırıcı Oyuncu
84. Sema Kılıçer
85. Semra Somersan Yazar
86. Serhat Kural
87. Seyhun Dalgıç
88. Sinem Aslan Akademisyen
89. Suavi Müzisyen
90. Süleyman Özkaplan
91. Şanar Yurdatapan Müzisyen
92. Şengül Çavuşoğlu
93. Şengün Kılıç
94. Tatyos Bebek Diş hekimi
95. Taylan Yıldız Müzisyen
96. Temel Demirer Araştırmacı, yazar
97. Türkcan Baykal Klinik psikolog
98. Ümit Otan Gazeteci/yazar
99. Ünal Çeviköz Eski Büyükelçi
100. Vecdi Sayar Sinema eleştirmeni
101. Vivet Kanetti Gazeteci
102. Yahşi Karamollaoğlu
103. Yalçın Ergündoğan Gazeteci/yazar
104. Yasemin Bektaş
105. Yücel Tunca Fotoğrafçı
106. Zeynep Tanbay Balerina
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