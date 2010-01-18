'Barış grubu' meclise girmek istiyor

T24 - Türkiye Barış Meclisi’nin düzenlediği “Henüz Geç Değil Barış İçin Çözüm Ellerimizde” konferansına katılmak için Ankara’ya gelen PKK’nın Kandil ve Mahmur grubunun, BDP’nin yarın yapılacak grup toplantısına katılmak istediği öğrenildi.





BDP Genel Başkanı Demir Çelik, grubun BDP’nin grup toplantısını izleme isteğinin kendilerine iletildiğini ve talebin partinin bugün kendi içinde yapacağı toplantıda karara bağlanacağını söyledi. BDP’de, vatandaşlara açık olan toplantıyı, grubun da izleyebileceği belirtiliyor.



Barış Grubu sözcülerinden Nurettin Turgut, “Türkiye Cumhuriyeti vatandaşıyız. Türkiye’nin her yerini gezme özgürlüğümüz var. Bölücü değil birleştiriciyiz” dedi.



“Türkiye halkıyla kucaklaşma” çalışması kapsamında batıdaki kentlere açılma kararı alan ve Ankara’ya gelen grup, daha sonra İstanbul ve diğer illere gitmeyi planlıyor.



Belirlenen program çerçevesinde daha önce Meclis’e gelmek isteyen grup, tepki üzerine gelişini ertelemişti. Siyasi parti grupları ve bazı milletvekilleri ile TBMM’de görüşme isteklerine olumsuz yanıt verilen ve Barış Meclisi’nin dünkü konferansa katıldıktan sonra Diyarbakır’a döneceğini açıklayan PKK’lı grubun, bu kararından vazgeçtiği ve BDP’nin grup toplantısına katılmak için Ankara’da beklediği bildirildi.