Barış görüşmelerinin başlamasını isteyen aydınlardan ateşkes çağrısı

Güneydoğu’da son günlerde artan çatışma ve ölümler aydınları harekete geçirdi. Silahların susması ve barış görüşmelerinin yapılmasını talep eden aydınlar, PKK ve devlete ateşkes çağrısı yaptı. Yaklaşan Ramazan ayı vesilesiyle Dengê Demokrat Oluşumu öncülüğünde “Parmaklarınızı tetikten çekin” mesajıyla imzaya açılan ateşkes çağrısına, tanınmış akademisyen, milletvekili, yazar, gazeteci ve sivil toplum kuruluşu temsilcileri destek verdi.



Ateşkes çağrısını organize eden Dengê Demokrat Oluşum Sözcüsü Turan Sarıtemur amaçlarının ölümlerin önüne geçmek olduğunu belirterek, “Türkiye’de bu çağrıya hayır diyecek bir insan düşünemiyorum. Devlet yapısı bu çatışmalı halde çürümeye doğru gidiyor. Bıkmadan, usanmadan ateşkes çağrısını yapacağız” dedi.

'Çağrı Türkiye için önemli'

Ateşkes çağrısına imza atan eski MİT Müsteşar Yardımcısı Cevat Öneş, Taraf ’a şunları söyledi: “Türkiye’nin ihtiyacı öncelikle silahların susturulup, sürekli bir ateşkesin sağlanarak sorunlarını sağlıklı bir şekilde tartışma imkanı yaratmak, çözüm sürecine başlamak ve buna devamlılık kazandırmak. Çağrısı yapılan ateşkes meselesi Türkiye için çok önemli.” HAK-PAR Genel Başkanı Bayram Bozyel ise “Bu savaşın hem Kürt halkına hem de Türk toplumuna zarar verdiği açık seçik ortada. Ramazan vesilesiyle bir ateşkesin sağlanması soluk aldırabilir. Barış üzerinde hepimizin düşünmesine fırsat verebilir” diye konuştu.

'Ramazan ayı vesile olsun'

Ramazan ayının İslam alemi için manevi bir değeri olduğunu ve kırgınlıkların bu dönemde sona erdiğini hatırlatan AKP Diyarbakır Milletvekili Galip Ensarioğlu da şu değerlendirmeyi yaptı: “Belki bu manevi durumların yaşanan gerginliklere olumlu katkısı olur. Netice de barış çağrısı kimden gelirse gelsin desteklenir. Bu anlamda hazırlanan çağrı metnine biz de destek verdik.”

'Silahların susması gerek'

Eski Türk Tabipler Birliği Başkanı Prof. Dr. Gencay Gürsoy, “Türkiye’de kitlelerin kutsal kabul ettiği bir ayda insanların birbirine silah çekmesi konusundaki hassasiyete belki bir cevap alınır” derken, Prof. Dr. Mithat Sancar ise, şunları söyledi: “Toplumun çok büyük bir kısmını kapsayan temsilcilerden bir ateşkes çağrısı yapması isteniyor. Ramazan ayını vesile görerek bir ateşkes çağrısında bulunulması bana da cazip geldi. Tahmini zor gelişmeler yaşanabiliyor. Bunların önüne geçebilmek için silahların susması gerekiyor.”

Destek gittikçe büyüyor

Çağrıya destek verenler arasında BDP’li vekil Altan Tan, gazeteci Mete Çubukçu ve Anayasa Hukukçusu Prof. Dr. Sevtap Yokuş gibi isimler de bulunuyor.

Altan: Savaş lobisine karşı yeni bir hamle

PKK-MİT arasındaki Oslo görüşmesinin ortaya çıkmasıyla toplumun çoğunluğunda barıştan yana bir iradenin olduğunun anlaşıldığını hatırlatan Prof. Dr. Mehmet Altan, “Maalesef savaş lobisi, bu iradenin önüne geçmeyi başarabiliyor. Yeniden bir hamleyle savaş lobisine karşı, Türkiye’nin iç huzurunu yok eden, enerjisini yutan bu şiddetin çözüme ulaşmasına bir güç verme hedefi var. Bu topraklarda çocuklarımızı öldürmeye devam ediyoruz. Bunun önüne geçmek, önce kanın akmasını, ölümlerin önünü almasını sağlayacak bir çağrı. Çok vicdani ve insani metin olduğu için imzaladım” dedi.