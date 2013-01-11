'Barış görüşmelerine destek veren Fettullah Hoca'dan Allah razı olsun'

Başbakan Erdoğan'ın Başdanışmanı Yalçın Akdoğan savaşın sonlandırılmasına yönelik sürece verdiği destekten dolayı Fethullah Gülen'e teşekkür etti.

Başbakan'ın siyasi başdanışmanı ve AKP Ankara Milletvekili Akdoğan, Habertürk'te ekrana gelen Perspektif programında Suna Vidinli'nin sorularını yanıtladı.

MİT üzerinden İmralı ile yürütülen barış görüşmelerine ilişkin açıklamalarda bulanan Yalçın Akdoğan, sürecin en önemli ayağının toplumsal destek olduğunun altını çizerek Fethullah Gülen'e de destek verdiği için teşekkür etti.

Akdoğan, terörle mücadele ve müzakere dönemlerinde hükümetlerin topluma rağmen bir adım atamayacağını kaydederek muhalefetin ve toplumsal desteğin önemine dikkat çekti. Özellikle Doğu Anadolu ve Güneydoğu Anadolu bölgelerinde kitlesel desteğe sahip olan Fethullah Gülen'in de barış görüşmelerine destek vermesini önemli bulan Akdoğan, "Hocaefendi'den Allah razı olsun" ifadelerini kullandı.

Yalçın Akdoğan şöyle devam etti;

"Bu sürecin arkasındaki siyasi ve toplumsal destek çok önemli. Hükümet halka rağmen bu konuda bir adım atamaz. Bu destek çok yoğun olduğu zaman netice almamız daha kolaydır. Terörle mücadelede başarılı olan ülkelere bakılınca zaten muhalefetin destek verdiği ülkeler olduğu görülür. Bunun yanı sıra kanaat önderlerinin desteği de çok önemli. Fethullah Gülen'in desteğinin de hayatı önem taşıdığını düşünüyorum. Özgül ağırlığı, bölgedeki etkisi göz önüne alındığında toplumsal desteğin çok önemli bar ayağı olarak görüyorum. Doğrusu kendisinden Allah razı olsun diyorum. Bu sürece böyle açıktan bir destek verdiği için."