'Barış görüşmelerine ara verme zamanı'



ABD Başkanı Barack Obama çıkmaza giren Ortadoğu barış müzakerelerinde, ara verme zamanı geldiğini açıklayarak, tarafları görüşmelerdeki tutumları nedeniyle eleştirdi.

Cuma günü Güney Kore ziyareti sırasında Seul'de konuyu değerlendiren Obama, barış müzakerelerinde mola verilmesi gereken ve her iki tarafın da farklı alternatifleri kabul etmek zorunda kalacakları zamanın geldiğine dikkat çekti.

Obama, ne İsrail ne de Filistin tarafının gelecek haftalar ya da gelecek altı ay içinde zorlu bir uzlaşma süreciyle mücadele edebileceğini düşünmediğini ifade etti.

ABD Başkanı yaptığı açıklamada, barış müzakerelerinin askıya alınmasında sadece bir tarafın sorumlu olamayacağını da belirterek, Filistin Özerk Yönetimi Başkanı Mahmud Abbas'ın Hamas ile birlik hükümeti kurulması yönündeki uzlaşmasının barış sağlanmasının önündeki engellerden sadece biri olduğunu ifade etti.

ABD Dışişleri Bakanı John Kerry'nin arabuluculuğundaki Ortadoğu barış görüşmeleri geçen yılın haziran ayında başlamıştı. Kısa süre önce İsrail'in daha önce anlaşıldığı üzere 26 Filistinli tutukluyu serbest bırakmaması üzerine, Mahmud Abbas'ın devlet olarak tanınmak için BM'ye bağlı kurumlara başvuru yapacağını söylemesiyle görüşmeler tıkanmıştı.

Son olarak hafta içinde Filistinli El Fetih ile Hamas'ın bir birlik hükümeti kurup, seçimlere gidileceğini açıklaması üzerine de İsrail görüşmeleri askıya almıştı. Barış müzakerelerinin resmi olarak gelecek salı günü tamamlanması gerekiyordu.