Barış gemileri Gazze yolunda

İsrail'in Gazze Şeridi'nde yaşayan Filistinlilere uyguladığı kuşatmayı kaldırmak isteyen 47 uluslararası insan hakları eylemcisini taşıyan "SS Özgürlük" ve "SS Gazze'ye Özgürlük" gemileri, Kıbrıs Rum kesiminden bu sabah Gazze'ye doğru yola çıktı.



Eyleme katılan Ev Yıkımlarına Karşı İsrail Komitesi adlı sivil toplum kuruluşu yetkililerinden Angela Godfrey-Goldstein ve gemide bulunan Filistinli Usame Kaşo tarafından yapılan ortak açıklamada, "Görevimiz, İsrail'in yasadışı davranışlarını göstermek ve Gazze'nin acılar içindeki insanları ile dayanışmayı ortaya koymak amacıyla kuşatmayı kırmaktır" denildi. Açıklamada, böylece Gazze ile dış dünya arasında düzenli ve özgür bir kanalın açılmasının sağlanmasının hedeflendiği de kaydedildi.



İsrail'in 2005 yılında Gazze Şeridi'ndeki Yahudi yerleşimlerini boşaltarak geri çekilmesi nedeniyle Gazze'de işgal durumunun kalmadığını iddia ettiği ifade edilen açıklamada, Uluslararası Kızılhaç Komitesi ile uluslararası insan hakları örgütlerinin bu iddiaya katılmadığı ve İsrail'in halen Gazze Şeridi'ni ve bir bütün olarak tüm Filistin topraklarını kontrol ettiği belirtildi. Açıklamada, İsrail'in Gazze Şeridi ve Batı Şeria'daki 41 yıllık işgalinin uluslararası kuralları hiçe saydığı, İsrail'in yükümlülüklerini büyük ölçüde yerine getirmediği ifade edildi.



"Biz İsrail'in yaklaşmaya niyetli olmadığımız karasuları dışında, bize müdahale hakkı olduğunu kabul etmiyoruz" denilen açıklamada, gemilerinde kesinlikle silah bulunmadığını belgeledikleri kaydedildi.



Açıklamada, "Biz, Gazze'de Filistin tarafından davet edilen insan hakları eylemcileriyiz. Hepimiz, sözlü ve fiziksel şiddete başvurmamaya söz verdik. Eğer İsrail zor kullanarak bizi durdurma ve gemimizi arama yolunu seçerse biz buna zor kullanarak direnme yolunu seçmeyeceğiz. Eğer tutuklanır ve İsrail'e götürülürsek, 'kaçırılmamızı' her uygun platformda protesto edeceğiz" ifadesi kullanıldı.



Dünyanın farklı köşelerinden sıradan insanların bir araya gelerek, haksızlıklara karşı koyabileceğini göstermek istediklerini belirten Goldstein ve Kaşo, Gazze'de sivil halka yönelik politikaların insan haklarının, uluslararası yasaların ihlali olduğunu, savaş suçu oluşturduğunu kaydetti.



İki gemide İsrailli insan hakları savunucuları ve Filistinlilerin yanı sıra ABD, Kanada, İngiltere, İspanya gibi ülkelerden, her yaştan barış eylemcileri bulunuyor. Yunanlı parlamenter Tasos Kourakis de eylemcilere katıldı. (AA)