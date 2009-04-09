Barış galibiyetten emin

Galatasaraylı futbolcu Barış Özbek, Fenerbahçe ile hafta sonunda oynayacakları karşılaşmanın, iki takım için de devam ya da tamam maçı olacağını belirtti, ancak derbiden üstün çıkacak tarafın kendileri olacağını savundu.



Barış, kendisine ait internet sitesinde, "İşte bir derbi daha geldi çattı" diyerek başladığı yazısında, "Hem bizim için, hem de Fenerbahçe için devam ya da tamam maçı olacak. Kaybeden taraf şampiyonluk hayallerini bir başka bahara bırakacak. Taraftarımızın müthiş desteğiyle, sevinen ve şampiyonluk için yoluna devam eden taraf biz olacağız. Kimsenin şüphesi olmasın" dedi.



Derbilerin havasının çok farklı olduğunu vurgulayan Barış, sözlerini şöyle sürdürdü:



"O atmosferi yaşamak, o sahada olabilmek gerçekten büyük bir ayrıcalık. Pazar akşamı o duyguyu tekrar yaşayacak olmak, daha şimdiden tüylerimi ürpertiyor, beni heyecanlandırıyor. Bu sezon için büyük hayallerimiz vardı, ama bunlara ulaşamadık. Artık elimizde sadece Türkiye şampiyonluğu var ve biz bunu kazanacağımıza gerçekten çok inanıyoruz. Geçmişe bakıldığında, Galatasaray camiası her türlü zorluktan başı dik ayrılmasını bilmiştir. Bu sene de o zamanlardan birini yaşayacağımıza, yaşatacağımıza kimsenin şüphesi olmasın."



‘Biz daha iyiyiz’



Barış, Fenerbahçe'nin iyi bir takım olduğunu, ancak Galatasaray'ın daha da iyi olduğunu söyledi.



Bu sezon kötü günler geçirdiklerini, ama bunların geride kaldığını dile getiren Barış, "Fenerbahçe iyi bir takım, ama biz daha iyiyiz. Gaziantepspor maçı bizim için bir başlangıçtı, gerisini getirmek de bizim elimizde. Fenerbahçe maçı için galibiyetten başka bir şey düşünmüyoruz. Hepimiz o sahadan zaferle ayrılacağımıza inanıyoruz" diye görüş belirtti.

